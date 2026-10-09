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9 de octubre de 2026 - 21:14
Jujuy.

Elecciones en la CTA Jujuy: Santiago Hamud recibió apoyo nacional

El candidato de la Lista 10 Celeste y Blanca de CTA destacó la unidad sindical y cuestionó la situación económica de los trabajadores.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Elecciones en la CTA Jujuy: Santiago Hamud recibió apoyo nacional

Elecciones en la CTA Jujuy: Santiago Hamud recibió apoyo nacional

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en Jujuy se prepara para las elecciones. En ese marco, Santiago Hamud, candidato a secretario general por la Lista 10 Celeste y Blanca, encabezó un acto en San Salvador de Jujuy que reunió a dirigentes locales y nacionales, militantes y trabajadores de distintos sectores gremiales.

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La actividad contó con el acompañamiento del dirigente sindical Roberto Baradel y del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, quienes llegaron a Jujuy para respaldar la candidatura de Hamud.

Durante el encuentro, el dirigente jujeño destacó el trabajo realizado para unificar a las organizaciones que integran la central y expresó su preocupación por la situación económica que atraviesan los trabajadores.

Elecciones en la CTA Jujuy: Santiago Hamud recibió apoyo nacional

Elecciones en la CTA Jujuy: Santiago Hamud recibió apoyo nacional

El dirigente también destacó el respaldo de referentes nacionales y señaló que la presencia de Baradel y Correa representa un acompañamiento político y sindical al espacio. “Viene nuestro candidato a secretario general a nivel nacional, Roberto Baradel, y también el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, que viene a darnos todo el apoyo y el respaldo del compañero Axel Kicillof”, manifestó.

Hamud explicó que durante las últimas semanas recorrieron diferentes localidades de Jujuy para dialogar con trabajadores y representantes de organizaciones sociales. Aunque no habrá competencia entre listas en la provincia, consideró fundamental la concurrencia a las urnas.

“Los salarios no alcanzan y la desocupación cada vez es más grande”

Uno de los principales ejes de sus declaraciones estuvo vinculado con la situación económica del país y las dificultades que atraviesan los trabajadores para cubrir sus necesidades básicas. “Hoy en día la principal problemática es que los salarios no alcanzan y la desocupación cada vez es más grande. La gente no llega a fin de mes”, sostuvo.

En ese sentido, Hamud cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y aseguró que distintas medidas afectan directamente los ingresos de las familias. El candidato mencionó la reducción de subsidios, las dificultades para acceder a medicamentos y la pérdida de derechos laborales como parte de los problemas que, según su evaluación, atraviesa actualmente la clase trabajadora.

“Tenemos salarios realmente muy bajos y también pegan de lleno todas las medidas económicas que ha venido aplicando Javier Milei”, afirmó. Frente a este escenario, sostuvo que la organización sindical es una herramienta fundamental para impulsar reclamos y buscar respuestas. “Hoy todos los trabajadores nos encontramos en una situación muy crítica, pero entendemos que la organización es lo único que puede revertir esta situación”, remarcó.

Elecciones de CTA

Además del acto, Hamud detalló que durante la jornada mantuvieron reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil para conocer las principales problemáticas de los distintos sectores. Según explicó, el objetivo fue escuchar las demandas y comenzar a trabajar en propuestas que puedan dar respuesta a esas necesidades en el futuro.

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