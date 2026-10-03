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3 de octubre de 2026 - 17:29
Deportes.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras la derrota ante Temperley

Gimnasia de Jujuy perdió 2-1 como visitante. Cómo quedó en la tabla y quiénes son los próximos rivales.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy cayó 2-1 ante Temperley por una nueva fecha de la Primera Nacional y, con este resultado, quedó en el tercer lugar de la Zona B, con 54 puntos.

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El equipo jujeño comenzó ganando con un gol de Cachi a los 21 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Temperley reaccionó rápidamente y llegó al empate a los 27', a través de Echeverría.

Cuando terminaba la primera mitad, Hauche marcó el 2-1 para el conjunto local y dio vuelta el partido. Gimnasia no logró encontrar el empate durante el complemento y se quedó sin sumar.

Así quedó Gimnasia en la tabla

Con 32 partidos disputados, el Lobo acumula 54 puntos, producto de 15 triunfos, 9 empates y 8 derrotas. Además, tiene 48 goles a favor y 40 en contra, con una diferencia de +8.

La parte alta de la Zona B quedó así

Posición Equipo Puntos Partidos jugados
1 Tristán Suárez 58 32
2 Temperley 56 32
3 Gimnasia de Jujuy 54 32
4 Atlanta 52 31
5 Gimnasia y Tiro de Salta 48 31
6 Midland 47 31
7 San Martín de San Juan 45 31

Los próximos rivales

  • Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia y Tiro de Salta - 11 de octubre
  • Nueva Chicago vs Gimnasia de Jujuy
  • Gimnasia de Jujuy vs Atlanta
  • San Martín de San Juan vs Gimnasia de Jujuy

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