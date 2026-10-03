Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras la derrota ante Temperley

Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy cayó 2-1 ante Temperley por una nueva fecha de la Primera Nacional y, con este resultado, quedó en el tercer lugar de la Zona B, con 54 puntos.

El equipo jujeño comenzó ganando con un gol de Cachi a los 21 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Temperley reaccionó rápidamente y llegó al empate a los 27', a través de Echeverría.

Cuando terminaba la primera mitad, Hauche marcó el 2-1 para el conjunto local y dio vuelta el partido. Gimnasia no logró encontrar el empate durante el complemento y se quedó sin sumar.

Así quedó Gimnasia en la tabla Con 32 partidos disputados, el Lobo acumula 54 puntos, producto de 15 triunfos, 9 empates y 8 derrotas. Además, tiene 48 goles a favor y 40 en contra, con una diferencia de +8.

La parte alta de la Zona B quedó así Posición Equipo Puntos Partidos jugados 1 Tristán Suárez 58 32 2 Temperley 56 32 3 Gimnasia de Jujuy 54 32 4 Atlanta 52 31 5 Gimnasia y Tiro de Salta 48 31 6 Midland 47 31 7 San Martín de San Juan 45 31 Los próximos rivales Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia y Tiro de Salta - 11 de octubre

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