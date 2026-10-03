Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla tras la derrota ante Temperley

Gimnasia de Jujuy cayó 2-1 ante Temperley por una nueva fecha de la Primera Nacional y, con este resultado, quedó en el tercer lugar de la Zona B, con 54 puntos.
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Gimnasia de Jujuy perdió 2-1 como visitante. Cómo quedó en la tabla y quiénes son los próximos rivales.
Gimnasia de Jujuy cayó 2-1 ante Temperley por una nueva fecha de la Primera Nacional y, con este resultado, quedó en el tercer lugar de la Zona B, con 54 puntos.
El equipo jujeño comenzó ganando con un gol de Cachi a los 21 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Temperley reaccionó rápidamente y llegó al empate a los 27', a través de Echeverría.
Cuando terminaba la primera mitad, Hauche marcó el 2-1 para el conjunto local y dio vuelta el partido. Gimnasia no logró encontrar el empate durante el complemento y se quedó sin sumar.
Con 32 partidos disputados, el Lobo acumula 54 puntos, producto de 15 triunfos, 9 empates y 8 derrotas. Además, tiene 48 goles a favor y 40 en contra, con una diferencia de +8.
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Partidos jugados
|1
|Tristán Suárez
|58
|32
|2
|Temperley
|56
|32
|3
|Gimnasia de Jujuy
|54
|32
|4
|Atlanta
|52
|31
|5
|Gimnasia y Tiro de Salta
|48
|31
|6
|Midland
|47
|31
|7
|San Martín de San Juan
|45
|31
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