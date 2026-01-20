La tenista Naomi Osaka deslumbró en la cancha con un look inesperado en el Australian Open

El extravagante look con el que Naomi Osaka salió a su partido del Australian Open.

Naomi Osaka , la destacada tenista japonesa , llamó la atención en la antesala de su victoria frente a la croata Antonia Ruzic en el Australian Open 2026 al lucir un look creado junto al diseñador Robert Wun , que combina la gracia y la fuerza de la medusa con la delicadeza de la mariposa .

Famosa por su estilo único y su interés por la moda en el circuito internacional , Osaka presentó en la cancha un conjunto que mezcla innovación , elementos personales y un fuerte mensaje de empoderamiento propio .

“ Yo lo diseñé . La idea es de una medusa. Quiero saludar y felicitar a Robert Wun por el diseño”, declaró Osaka en el estadio Melbourne Park tras imponerse por 6-3, 3-6 y 6-4 ante la croata de 23 años, ubicada en el mejor ranking de su carrera (65°) . En la siguiente ronda, la japonesa se enfrentará a la rumana Sorana Cirstea (35 años y 41° del mundo), quien dejó fuera a la alemana Eva Lys .

Según señaló la revista Vogue , la elección de Osaka este año trasciende lo meramente deportivo . Desde sus primeras participaciones, la tenista ha usado su vestimenta como una forma de expresión personal , pero la edición 2026 del Australian Open elevó esa idea a un nivel completamente nuevo.

“Cuando recuerdo a las jugadoras que me precedieron, pienso en cómo esos momentos, esas miradas, se han convertido en recuerdos imborrables”, relató la tenista en diálogo con el medio. “A menudo, otros escriben nuestras historias. Pero esta vez tuve la oportunidad de plasmar un pedacito de la mía”.

La inspiración surgió en un momento familiar

La inspiración de Osaka surgió en un momento cotidiano, mientras le leía un libro a su hija de dos años, Shai. Una ilustración de una medusa dentro del cuento capturó la atención de la pequeña y despertó la creatividad de la tenista. Fascinada por la belleza y el simbolismo de este ser marino, Osaka trasladó su idea al equipo de la firma estadounidense, encargado de convertirla en realidad sobre su vestimenta para el torneo.

El resultado final consistió en una sudadera con cierre en tonalidades turquesa y verde, con un efecto degradé tipo tie-dye y adornos en forma de zarcillos colgantes en las mangas, acompañada de un diseño de espalda inspirado en la fluidez de los movimientos bajo el agua.

Sin embargo, Osaka consideró que la prenda requería un detalle extra para reforzar el concepto que quería transmitir. Por eso recurrió al diseñador Robert Wun, reconocido por sus creaciones para celebridades de alcance internacional como Beyoncé, Cardi B y Ariana Grande. Junto a su colaborador de confianza, Marty Harper, la tenista revisó el trabajo de Wun y halló en sus cortes y texturas el complemento ideal para materializar su idea.

Wun, quien es un entusiasta del tenis, aceptó la invitación sin dudarlo. “Naomi y Martin llegaron con una comprensión profunda de cómo es mi mundo”, comentó el diseñador en diálogo con la publicación especializada. El vínculo profesional se consolidó aún más al revelar Wun que ya había tomado a Osaka como fuente de inspiración en una de sus colecciones previas.

La referencia de la mariposa en el sombrero está vinculada a este momento en la edición 2021 del Australian Open en el que una mariposa se posó sobre la tenista japonesa en pleno duelo ante Ons Jabeur.

En particular, mencionó el icónico momento del Abierto de Australia 2021, cuando una mariposa se posó sobre el rostro de la tenista durante un partido y ella la apartó con suavidad.

“Uno de los looks de mi colección de otoño 2024 se inspiró en su momento en la corte, cuando una mariposa se posó en su rostro en pleno partido. Una escena sencilla y hermosa que se hizo viral cuando la apartó con delicadeza”, rememoró.

Medusa y mariposa: símbolos de transformación y fuerza

El trabajo conjunto dio lugar a un conjunto que fusiona las imágenes de la medusa y la mariposa, íconos de cambio y vitalidad.

El diseño de Wun para Osaka incluyó una minifalda plisada sobre pantalones amplios, sello distintivo del detalle y precisión del modisto, complementado con un sombrero de ala ancha cubierto por un velo blanco etéreo, que aportó un toque de misterio y elegancia. Para rematar, tanto en el sombrero como en la sombrilla se incorporaron mariposas, evocando el recordado episodio de 2021.

De acuerdo con la revista Vogue, la elección de Osaka en el Australian Open trasciende lo visual, transmitiendo un mensaje de empoderamiento y autorrealización.

“El nacimiento de algo nuevo”, resumió la tenista al explicar el simbolismo del atuendo. Para ella, la combinación de medusa y mariposa encarna energía, transformación y emoción, cualidades que buscó reflejar dentro y fuera de la cancha.

Trayectoria y expectativa en el primer Grand Slam del año

La tenista japonesa, quien alcanzó la posición de número 1 del mundo en 2019 y actualmente se ubica 17ª en el ranking WTA, había anticipado algunas señales antes de su debut en el primer Grand Slam de la temporada.

“Supongo que será muy divertido. Por supuesto, es el primer Grand Slam del año y el primer torneo del año, así que será muy difícil, pero estoy muy emocionada con mi atuendo. Así que lo espero con ganas”, comentó a la cadena japonesa WOWOW, según reprodujeron medios locales.

Con 28 años, Osaka conquistó su primer Australian Open en enero de 2019 al vencer en la final a la checa Petra Kvitova. Repitió la hazaña en 2021, cuando se impuso en el duelo decisivo frente a la estadounidense Jennifer Brady. En las ediciones posteriores, sus actuaciones más destacadas fueron llegar a la tercera ronda en 2022 y 2025.