viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 12:42
Celebridades.

Así es el nuevo look de Susan Boyle que sorprendió a sus fanáticos

A sus 64 años, la cantante volvió a los eventos públicos tras años de discreción, recordando su fama iniciada hace más de quince años en Britain’s Got Talent.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Susan Boyle sorprende a sus fanáticos con un nuevo look que la hace irreconocible. &nbsp;

Susan Boyle sorprende a sus fanáticos con un nuevo look que la hace irreconocible.

 

A más de quince años de su icónica aparición en la televisión británica, Susan Boyle sigue vinculada al ámbito musical. Sin embargo, su look cambió notablemente. En su perfil de Instagram, compartió un nuevo estilo que sorprendió a sus seguidores. Las fotos pertenecen a los Pride Britain Awards.

Allí, la artista tuvo el privilegio de “homenajear a tantas personas verdaderamente inspiradoras”. Varios fans destacaron su nuevo corte y peinado, aunque algunos le sugirieron que recuperara el cabello negro que solía lucir.

Susan Boyle sorprende a sus fanáticos con un nuevo look que la hace irreconocible.

Susan Boyle y una historia inspiradora

La trayectoria de la escocesa de 64 años representa una de las transformaciones más notables del entretenimiento actual. Nacida el 1 de abril de 1961 en West Lothian y criada en Blackburn, Escocia, Susan Boyle creció en una familia numerosa, siendo la menor de nueve hermanos. Desde pequeña enfrentó burlas, una infancia marcada por la timidez y dificultades en el aprendizaje.

En 2009, a los 47 años, Boyle participó en la tercera temporada de Britain’s Got Talent, eligiendo interpretar la canción “I Dreamed a Dream” del musical Les Misérables.

La cantante de 64 años volvió a las alfombras rojas después de años de mantener un perfil bajo.

Su presentación sorprendió y emocionó tanto a los jueces como al público: lo que comenzó con una apariencia modesta culminó en una ovación de pie y se volvió un fenómeno viral en Internet. Aunque no se coronó como ganadora del certamen, su vida cambió de manera definitiva.

Poco tiempo después, en noviembre de 2009, lanzó su primer disco, también llamado I Dreamed a Dream, que se convirtió en uno de los álbumes más vendidos del siglo, con más de 10 millones de copias comercializadas.

A lo largo de la década siguiente, Boyle publicó varios trabajos de estudio, alcanzando ventas globales superiores a 25 millones de ejemplares. Su historia resultó tan inspiradora que incluso se creó un musical basado en su vida.

Más de quince años después de su aparición estelar en la TV británica, Susan Boyle continúa ligada al mundo de la música.

Desde sus inicios en el estrellato, Boyle se mantuvo auténtica y cercana a sus orígenes. Continuaba viviendo en la casa de su infancia en Blackburn y jamás renunció a sus raíces humildes.

En 2013, la artista hizo público su diagnóstico de síndrome de Asperger, lo que le permitió comprender muchas de las dificultades que había atravesado. Además, habló con sinceridad sobre su diabetes tipo 2 y sobre cómo la fama repentina irrumpió en su vida después de años de relativa invisibilidad.

En 2009, con 47 años, Boyle audicionó para la tercera temporada de Britain’sGotTalent.

La actualidad de Susan Boyle

Después de una trayectoria intensa, a partir de 2019 Boyle disminuyó su exposición pública. En 2022 sufrió un ictus leve, que impactó en su voz y generó incertidumbre sobre su futuro artístico.

No obstante, en 2025 confirmó su retorno: volvió a interactuar en redes sociales, anunció su regreso al estudio de grabación y adelantó que está preparando nuevos proyectos musicales.

En 2013, reveló que había sido diagnosticada con síndrome de Asperger.

Actualmente, tras superar su problema de salud y presentar nuevas canciones, la atención se centra en la evolución de su voz y su repertorio. Además, circulan rumores sobre una posible gira o un show especial, que podría marcar un punto de consolidación en su regreso.

