lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 12:54
Mundo Musical.

A los 81 años murió el cantante Rick Davies, cofundador de Supertramp

El músico, responsable de escribir varios de los temas más emblemáticos del grupo británico, murió a los 81 años, en Long Island, Estados Unidos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Murió Rick Davies, cantante y cofundador de Supertramp.

Murió Rick Davies, cantante y cofundador de Supertramp.

Rick Davies, cofundador, cantante y compositor de la emblemática banda británica Supertramp, falleció a los 81 años, según anunció el grupo. La banda precisó que Davies luchaba contra un mieloma desde hacía aproximadamente una década. Nacido en Swindon el 22 de julio de 1944, Davies murió el pasado sábado en Long Island, Estados Unidos.

En su sitio oficial, Supertramp recordó que su interés por la música surgió en la infancia al escuchar “Drummin’ Man” de Gene Krupa, lo que lo llevó a enamorarse del jazz, el blues y el rock’n’roll.

El miembro del grupo de rock Supertramp, Rick Davis (izq.), voz y teclados, y John Helliweil (der.) saxo, ambos miembros fundadores de Supertramp.

Inicios y pasión musical del cantante

En 1969, junto a Roger Hodgson, fundó Supertramp en Londres. Entre los temas más reconocidos de la banda se encuentran “Dreamer”, “Bloody Well Right”, “Breakfast in America”, “Goodbye Stranger” y “Even in the Quietest Moments”.

Según recordó la banda en su sitio oficial, Rick Davies fue coautor, pianista y voz principal de los temas más emblemáticos de Supertramp, “dejando una huella imborrable en la historia del rock”.

Davies fundó Supertramp en 1969 en Londres junto con Roger Hodgson.

El comunicado destacó que “Su voz llena de alma y su inconfundible toque en el Wurlitzer se convirtieron en el latido del sonido del grupo”, en referencia al piano eléctrico que lo distinguió especialmente durante las décadas del setenta y ochenta.

Legado y vida personal de Rick Davies

Fuera del ámbito musical, la banda lo describió como una persona con “calidez, resiliencia y devoción a su esposa, Sue, con quien compartió más de cinco décadas”.

Murió Rick Davies, cantante y cofundador de Supertramp.

El conjunto recordó que “tras enfrentar serios problemas de salud que le impidieron continuar de gira con Supertramp, disfrutaba tocando con sus amigos de toda la vida en la banda Ricky and the Rockets”, banda de la que Hodgson se desvinculó en 1983 para desarrollar su carrera como solista.

Supertramp agregó en su homenaje: “La música y el legado de Rick continúan inspirando a muchos y son prueba de que las grandes canciones nunca mueren, sino que siguen viviendo”. Davies había sido diagnosticado en 2015 con mieloma, un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas.

