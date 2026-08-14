Incautaron 469 kilos de cocaína con la imagen de Haaland en un camión en Ecuador

Hallaron casi media tonelada de cocaína con la imagen de Erling Haaland en un camión en la frontera de Ecuador.

La imagen del delantero noruego Erling Haaland fue encontrada impresa en parte de un cargamento de casi 500 kilos de cocaína que las autoridades de Ecuador detectaron en un camión que transitaba por Tulcán , localidad ubicada en la frontera con Colombia.

El cargamento estaba compuesto por 370 paquetes compactos de droga, que habían sido ocultados en un compartimento especialmente acondicionado dentro del vehículo .

El procedimiento tuvo lugar durante la madrugada del 11 de agosto , en el sector Guagua Negro , ubicado al sur de Tulcán, en la provincia de Carchi . Allí, efectivos especializados de la Policía Nacional detuvieron el camión y llevaron adelante una requisa que permitió descubrir un compartimento oculto , adaptado especialmente para trasladar la droga sin que pudiera ser detectada a simple vista.

La mujer que estaba al volante del vehículo, una ciudadana colombiana identificada por la Fiscalía como María Camila R. , quedó detenida durante el operativo. Luego, la Fiscalía General del Estado presentó cargos en su contra por su presunta participación en el tráfico ilegal de sustancias sujetas a fiscalización .

La Justicia ordenó que la acusada permanezca en prisión preventiva mientras continúa la investigación para determinar el recorrido que siguió la droga e intentar establecer quiénes más podrían haber intervenido en el traslado del cargamento. Como parte del procedimiento, también fueron secuestrados el camión y un teléfono celular, considerados elementos de interés para la causa.

El peso definitivo del cargamento se conoció una vez finalizado el operativo. En un primer momento, los informes policiales hablaban de un secuestro de alrededor de 370 kilos de droga, pero la Fiscalía precisó posteriormente que, tras realizar el pesaje correspondiente, se contabilizaron 469,6 kilogramos de cocaína.

La confusión surgió porque el número 370 no hacía referencia al peso de la sustancia, sino a la cantidad de bloques en los que estaba distribuido el cargamento.

Paquetes de cocaína con la imagen de Haaland: qué se sabe hasta ahora

Uno de los aspectos que más llamó la atención del operativo fue la particular apariencia de los paquetes incautados. En las fotografías difundidas por las autoridades podían verse envoltorios que hacían referencia al delantero noruego Erling Haaland, con su nombre y su rostro acompañados por distintos elementos vinculados al fútbol, como una pelota y una imagen de la Copa del Mundo.

Hasta el momento, no hay ningún dato que vincule a Haaland con el cargamento de droga incautado, ni las autoridades han informado por qué los paquetes llevaban referencias al futbolista. En este tipo de operaciones, es habitual que los envíos de cocaína que atraviesan distintas rutas internacionales presenten marcas, símbolos, iniciales o logotipos, utilizados como una forma de identificar y distinguir los diferentes cargamentos.

El significado de estas marcas utilizadas en los cargamentos puede ser diferente según la organización delictiva que las emplee. En Ecuador ya se detectaron en otras ocasiones paquetes de cocaína que llevaban dibujos de animales, nombres de empresas, siglas y distintas clases de símbolos.

Hasta el 12 de agosto, la Policía ecuatoriana todavía no había informado públicamente quién incorporó las imágenes de Haaland en los envoltorios ni había determinado qué organización criminal estaría vinculada con los 370 bloques hallados en Tulcán.

Cuánto valía la droga y qué impacto tuvo el decomiso

Las fuerzas encargadas de combatir el narcotráfico calcularon que el cargamento secuestrado representaba millones de dosis que no llegaron a ser distribuidas en los circuitos ilegales.

Además, las autoridades realizaron una estimación sobre el valor potencial de la droga según el mercado al que estuviera destinada: unos USD 841.000 en Ecuador, aproximadamente USD 11 millones en Estados Unidos y hasta 17 millones de euros en Europa.

Los montos difundidos por las autoridades se basan en cálculos realizados por la Policía y fueron dados a conocer inicialmente cuando todavía se trabajaba con una cifra de peso inferior a la que posteriormente confirmó la Fiscalía tras el pesaje definitivo.

El operativo también vuelve a poner el foco sobre Carchi, una de las zonas de Ecuador bajo especial vigilancia en materia de narcotráfico. Su ubicación en la frontera con Colombia y los vínculos terrestres entre ambos países llevan a las fuerzas de seguridad a reforzar los controles sobre camiones de carga y otros vehículos que circulan por la provincia.

La investigación busca determinar el origen y destino

Según datos aportados por unidades antinarcóticos de Carchi, en lo que va de 2026 los operativos realizados en la provincia permitieron incautar cerca de cuatro toneladas de sustancias ilegales y concretar la detención de unas 110 personas por causas relacionadas con el narcotráfico.

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La investigación por el cargamento hallado en Tulcán todavía busca establecer dónde fue cargada la cocaína, cuál habría sido el rol de la mujer detenida y quién era el destinatario final de la droga. Además, las autoridades aún no confirmaron que el estupefaciente tuviera origen colombiano, pese a que la conductora del camión es de esa nacionalidad.

El lugar al que debía llegar la droga todavía no fue determinado y continúa siendo parte de las pesquisas. Hasta el momento, el principal elemento incorporado a la causa es el transporte de los 469,6 kilogramos de cocaína ocultos en el camión, mientras la Policía y la Fiscalía intentan identificar a la organización que habría estado detrás del traslado del cargamento, cuyos paquetes llevaban la imagen de una de las mayores figuras del fútbol mundial.