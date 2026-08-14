viernes 14 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2026 - 12:06
Policiales.

Chaco: investigan un intento de soborno a una testigo en el crimen de Matías Julián Álvarez

Denunció que le habrían ofrecido hasta un millón de pesos para declarar a favor de Victoria Luz Cantero y acusar al chico asesinado de violencia de género.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Crimen en Chaco: una testigo denunció que quisieron sobornarla para declarar a favor de Victoria Luz Cantero.

Crimen en Chaco: una testigo denunció que quisieron sobornarla para declarar a favor de Victoria Luz Cantero.

La pesquisa por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia en Resistencia, Chaco, quedó envuelta en una polémica, luego de que una testigo asegurara que habrían intentado ofrecerle dinero a cambio de brindar un testimonio favorable a Victoria Luz Cantero, quien permanece detenida y está acusada de haber matado a puñaladas a su pareja.

Lee además
Pedido de justicia por Miguel Coria.
Jujuy.

El pedido de justicia de la familia de Miguel Coria: "Lo mató el odio, la crueldad"
Atropellado en Palpalá (Imagen ilustrativa generada con IA).
Policiales.

Palpalá: un adolescente de 16 años atropelló y mató a un hombre

La testigo, cuya identidad permanece bajo reserva, compareció este miércoles ante la fiscal Ana Gonzáles de Pacce y relató que había recibido una llamada proveniente de un número privado o no identificado.

Según su declaración, quien se comunicó con ella fue una mujer adulta, que le habría solicitado que afirmara que Victoria había sufrido episodios de violencia de género por parte de su pareja.

La situación adquirió aún mayor gravedad luego de que la testigo denunciara que la mujer que se encontraba al otro lado de la llamada le habría ofrecido entre 500.000 y 1.000.000 de pesos a cambio de que brindara una declaración favorable a la acusada.

La versión fue ratificada por Pablo Vianello, representante legal de la familia de la víctima y abogado querellante en el expediente. El letrado explicó que, de acuerdo con lo declarado por la testigo, durante la comunicación le habrían planteado: “Vos sos amiga de Victoria, necesitamos que declares a favor de ella y que digas que Victoria sufría violencia de género por parte de Julián”.

Buscan rastrear la llamada del soborno

Tras la presentación realizada por la testigo, el Ministerio Público Fiscal tomó intervención y resolvió abrir una investigación independiente, en paralelo al expediente que tramita por el homicidio.

Entre las primeras diligencias, la Fiscalía requirió información a las compañías telefónicas con el objetivo de determinar desde qué línea se efectuó la comunicación y a nombre de quién está registrada. En ese sentido, Vianello sostuvo que, aunque la llamada haya ingresado desde un número oculto, existen herramientas técnicas que permitirían rastrear su procedencia.

De esta manera, a través del análisis de las antenas de telefonía involucradas en la comunicación, los investigadores también podrían determinar desde qué zona se habría realizado la llamada.

Por ahora, Vianello prefirió no atribuir el llamado a ninguna persona en particular. “Nosotros no podemos sacar conclusiones. Lo que podemos decir es que es una voz de una persona adulta, de sexo femenino, una voz suave”, sostuvo el abogado, quien señaló que resta esperar los resultados de las pericias técnicas y los reportes proporcionados por las compañías telefónicas.

La testigo mencionó a otras personas y aportó datos a la investigación

En el marco de su testimonio, la mujer relató que, una vez finalizada la comunicación, procuró contactar a varias amigas que tenía en común con la pareja para ponerlas al tanto de lo ocurrido. No obstante, de acuerdo con la versión expuesta por el abogado Vianello, después de esa conversación las mujeres habrían decidido bloquearla en sus teléfonos.

A raíz de lo ocurrido, la testigo expresó que podría haber otras personas que también hubieran sido contactadas con ofrecimientos de características similares. En ese sentido, habría entregado datos personales, como nombres, apellidos y domicilios, que podrían ser de utilidad para profundizar la investigación y disponer nuevas diligencias.

Por otra parte, el abogado señaló que, luego del episodio, la mujer decidió ponerse en contacto con la madre de Julián para explicarle lo que había sucedido y dejar en claro que no estaba dispuesta a brindar un testimonio que consideraba falso.

Por su parte, el abogado explicó que, aunque la testigo habría expresado su disposición a dar a conocer públicamente quién es, las autoridades resolvieron preservar su identidad de manera confidencial durante esta instancia del expediente, con el objetivo de brindarle protección mientras avanza la investigación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pedido de justicia de la familia de Miguel Coria: "Lo mató el odio, la crueldad"

Palpalá: un adolescente de 16 años atropelló y mató a un hombre

Condenaron a cuatro años de prisión efectiva al conductor que mató a José Luis Iramaín

Un testigo complicó aún más a Pity Álvarez: los nuevos detalles sobre la noche del crimen

Un jujeño fue condenado a 6 años de prisión efectiva por abusar de sus sobrinas

Lo que se lee ahora
Hallaron casi media tonelada de cocaína con la imagen de Erling Haaland en un camión en la frontera de Ecuador.
Policiales.

Incautaron 469 kilos de cocaína con la imagen de Haaland en un camión en Ecuador

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Paso de Jama. video
Jujuy.

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve, viento y 10° bajo cero

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66
Jujuy.

Palpalá: un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 66

Imagen creada con IA sobre un sismo en Jujuy. video
Prevención.

¿Jujuy está preparado para un sismo? Qué hacer antes, durante y después según un geólogo

El truco japonés de tres palabras que ayuda a calmar la mente y reducir el estrés.
Sociedad.

El truco japonés de tres palabras que ayuda a calmar la mente y reducir el estrés

Incendio en barrio Malvinas: rescataron a un hombre de 78 años y a un adolescente
Jujuy.

Incendio en barrio Malvinas: rescataron a un hombre de 78 años y a un adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel