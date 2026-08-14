Chaco: investigan un intento de soborno a una testigo en el crimen de Matías Julián Álvarez

La pesquisa por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia en Resistencia, Chaco , quedó envuelta en una polémica, luego de que una testigo asegurara que habrían intentado ofrecerle dinero a cambio de brindar un testimonio favorable a Victoria Luz Cantero , quien permanece detenida y está acusada de haber matado a puñaladas a su pareja .

Jujuy. El pedido de justicia de la familia de Miguel Coria: "Lo mató el odio, la crueldad"

La testigo, cuya identidad permanece bajo reserva , compareció este miércoles ante la fiscal Ana Gonzáles de Pacce y relató que había recibido una llamada proveniente de un número privado o no identificado .

Según su declaración, quien se comunicó con ella fue una mujer adulta , que le habría solicitado que afirmara que Victoria había sufrido episodios de violencia de género por parte de su pareja .

La situación adquirió aún mayor gravedad luego de que la testigo denunciara que la mujer que se encontraba al otro lado de la llamada le habría ofrecido entre 500.000 y 1.000.000 de pesos a cambio de que brindara una declaración favorable a la acusada .

La versión fue ratificada por Pablo Vianello, representante legal de la familia de la víctima y abogado querellante en el expediente. El letrado explicó que, de acuerdo con lo declarado por la testigo, durante la comunicación le habrían planteado: “Vos sos amiga de Victoria, necesitamos que declares a favor de ella y que digas que Victoria sufría violencia de género por parte de Julián”.

Buscan rastrear la llamada del soborno

Tras la presentación realizada por la testigo, el Ministerio Público Fiscal tomó intervención y resolvió abrir una investigación independiente, en paralelo al expediente que tramita por el homicidio.

Entre las primeras diligencias, la Fiscalía requirió información a las compañías telefónicas con el objetivo de determinar desde qué línea se efectuó la comunicación y a nombre de quién está registrada. En ese sentido, Vianello sostuvo que, aunque la llamada haya ingresado desde un número oculto, existen herramientas técnicas que permitirían rastrear su procedencia.

De esta manera, a través del análisis de las antenas de telefonía involucradas en la comunicación, los investigadores también podrían determinar desde qué zona se habría realizado la llamada.

Por ahora, Vianello prefirió no atribuir el llamado a ninguna persona en particular. “Nosotros no podemos sacar conclusiones. Lo que podemos decir es que es una voz de una persona adulta, de sexo femenino, una voz suave”, sostuvo el abogado, quien señaló que resta esperar los resultados de las pericias técnicas y los reportes proporcionados por las compañías telefónicas.

La testigo mencionó a otras personas y aportó datos a la investigación

En el marco de su testimonio, la mujer relató que, una vez finalizada la comunicación, procuró contactar a varias amigas que tenía en común con la pareja para ponerlas al tanto de lo ocurrido. No obstante, de acuerdo con la versión expuesta por el abogado Vianello, después de esa conversación las mujeres habrían decidido bloquearla en sus teléfonos.

A raíz de lo ocurrido, la testigo expresó que podría haber otras personas que también hubieran sido contactadas con ofrecimientos de características similares. En ese sentido, habría entregado datos personales, como nombres, apellidos y domicilios, que podrían ser de utilidad para profundizar la investigación y disponer nuevas diligencias.

Por otra parte, el abogado señaló que, luego del episodio, la mujer decidió ponerse en contacto con la madre de Julián para explicarle lo que había sucedido y dejar en claro que no estaba dispuesta a brindar un testimonio que consideraba falso.

Por su parte, el abogado explicó que, aunque la testigo habría expresado su disposición a dar a conocer públicamente quién es, las autoridades resolvieron preservar su identidad de manera confidencial durante esta instancia del expediente, con el objetivo de brindarle protección mientras avanza la investigación.