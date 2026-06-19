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19 de junio de 2026 - 10:55
Jujuy.

Condenaron a cuatro años de prisión efectiva al conductor que mató a José Luis Iramaín

La Justicia condenó a cuatro años de prisión efectiva a Rafael Hautecoeur por la muerte de José Luis Iramaín y ordenó su detención inmediata.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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La resolución fue recibida por la familia de la víctima, que siguió de cerca cada instancia del proceso judicial acompañada por el abogado querellante Carlos Sebastián Espada.

Tras conocerse el fallo, el letrado sostuvo que la condena representa una respuesta al reclamo de justicia que los familiares mantuvieron durante casi dos años.

jose luis iramain.jpg

Una condena de cumplimiento efectivo

Durante el juicio, Rafael Eduardo Hautecoeur enfrentó una acusación por homicidio culposo agravado, delito por el cual la escala penal prevista contempla penas de entre tres y seis años de prisión. En ese marco, el tribunal resolvió imponer una condena de cuatro años de prisión efectiva.

Uno de los aspectos más destacados del fallo fue la decisión de ordenar el cumplimiento inmediato de la pena. Apenas se conoció la sentencia, el condenado quedó detenido y fue trasladado al Servicio Penitenciario para comenzar a cumplir la condena.

Desde la defensa, el Dr. Espada recordó que la querella había solicitado una condena de cinco años de prisión, aunque se mostró conforme con la decisión del tribunal. “Luego leeremos los fundamentos, pero en un principio le diría que sí. Nosotros habíamos pedido cinco años, así que si le impusieron cuatro, entendemos que es una condena adecuada y además de cumplimiento efectivo e inmediato. Eso no es muy común, por lo que estoy bastante conforme”, afirmó.

El caso

José Luis "Flaco" Iramaín falleció tras ser atropellado el 7 de septiembre de 2023 cuando circulaba en motocicleta por la Ruta Nacional 66, a la altura de Alto Comedero.

De acuerdo con la investigación, Rafael Eduardo Hautecoeur conducía una camioneta Ford Ranger con 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del impacto. Además, durante la instrucción de la causa se incorporaron elementos que indicaban que el conductor habría intentado retirarse del lugar luego del siniestro.

Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, Iramaín perdió la vida, dando origen a una causa judicial que este miércoles concluyó con la condena a cuatro años de prisión efectiva para el acusado.

Desde el inicio de la investigación, la familia de la víctima estuvo representada por el abogado Carlos Sebastián Espada, quien impulsó la querella y acompañó a los familiares hasta la obtención de la sentencia.

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