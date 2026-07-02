Incautaron 45 kilos de cocaína en un control fronterizo entre Tucumán y Santiago del Estero

Secuestraron 45 kilos de cocaína en un control fronterizo entre Tucumán y Santiago del Estero.

La Policía de Tucumán, a través del puesto fronterizo Valentín Jiménez, incautó 45 kilos de cocaína, arrestó al chofer de un camión y secuestró el rodado durante un procedimiento llevado a cabo este miércoles en el marco del Operativo Lapacho.

El operativo se desarrolló en un punto ubicado sobre el límite con la provincia de Santiago del Estero, considerado un área clave para los controles de tránsito entre provincias, donde las autoridades refuerzan los procedimientos destinados a prevenir el narcotráfico y otros delitos de competencia federal.

Secuestran cocaína en un control policial. Irregularidades que obligaron a profundizar la pesquisa De acuerdo con lo informado por fuentes oficiales, el procedimiento se inició en el marco de una inspección vehicular de rutina. Durante la revisión del camión, el personal policial advirtió una serie de irregularidades, por lo que resolvió profundizar la requisa.

A partir de esa inspección, los efectivos hallaron 45 kilogramos de cocaína escondidos en el transporte. Posteriormente, la sustancia fue sometida a un test orientativo, cuyo resultado confirmó que se trataba de ese estupefaciente, aunque tanto el peso definitivo como sus características serán determinados mediante las pericias de laboratorio correspondientes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ONTV (@ontvtuc) Tras el hallazgo, el chofer del camión fue arrestado y quedó a disposición de la Justicia, en tanto que el vehículo fue incautado y quedó incorporado a la causa como elemento de prueba. En esta etapa de la investigación, los pesquisas intentan establecer de dónde provenía y hacia dónde se dirigía la droga, además de identificar la posible participación de otros involucrados en la presunta organización dedicada al narcotráfico.

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