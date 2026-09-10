jueves 10 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de septiembre de 2026 - 13:45
Policiales.

El comisario Maciel declaró que Loan murió atropellado y apuntó contra tres acusados

Sostuvo que Pérez, Caillava y Laudelina Peña son los responsables directos y afirmó que el cuerpo del menor fue ocultado tras el hecho.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El comisario Maciel aseguró que Loan murió tras haber sido atropellado.

El comisario Maciel aseguró que Loan murió tras haber sido atropellado.

El comisario Walter Maciel, imputado por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, se presentó este jueves ante el tribunal y dio su versión de los hechos. Según declaró, el menor habría sido atropellado y, posteriormente, varias personas habrían recogido el cuerpo para trasladarlo y mantenerlo oculto.

Lee además
Juicio por Loan: declaran la ex responsable del sistema federal de búsqueda y el vecino que filmó las primeras huellas.
Policiales.

Caso Loan: cuatro testigos declaran este martes y aportarán detalles sobre la investigación
Caso Loan.
Justicia.

Caso Loan: sobreseyeron a ocho acusados por trata de personas

“No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes. Los responsables son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña”, sostuvo.

El hombre acusado como partícipe necesario inició su exposición ante el tribunal para reconstruir qué hizo durante el 13 de junio de 2024. “Voy a ser lo más claro posible, para que este tribunal y la sociedad entiendan. Se me acusó de algo que no hice”, sostuvo al comenzar su declaración.

De acuerdo con su relato, aquella jornada se presentó en la comisaría como lo hacía normalmente y organizó un operativo en función de las diferentes actividades previstas en el pueblo. Una vez cumplida esa tarea, se dirigió a un encuentro social por la celebración de San Antonio de Padua y, más tarde, volvió a su domicilio.

De acuerdo con la reconstrucción que hizo Maciel, fue en ese momento cuando un efectivo de apellido Torres le comunicó que Loan había desaparecido. Ante esa noticia, el comisario se trasladó hasta el sitio donde se encontraba el grupo y empezó a tomar contacto con quienes permanecían allí.

Una vez en el lugar, conversó con Catalina, la abuela del niño, quien le informó que no encontraba a su nieto. Luego mantuvo encuentros con los padres y con las demás personas que habían llegado primero al sitio. “Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo”, expresó. Y agregó: “Por más que esté preso, sigo investigando”.

En el transcurso de esas primeras horas, Maciel reconstruyó ante el tribunal los datos que había conseguido recopilar sobre lo ocurrido. “Me dijeron que Loan había ido al naranjal y volvió solo”, señaló.

También rememoró una de las primeras conversaciones que mantuvo durante la búsqueda. En esa oportunidad, le consultó a Pérez si había observado algo y, de acuerdo con su declaración, este le respondió que no y que solamente había visto una oveja que intentó atacarlo. Maciel explicó que decidió considerar ese testimonio porque entendía que Pérez contaba con “instrucción de fuerza”, debido a su pasado como integrante de la Armada.

A medida que transcurrió la jornada, el comisario relató que la preocupación fue creciendo y que a las 17.30 le comunicó al fiscal lo que estaba sucediendo. Más tarde, con la llegada de la noche, solicitó apoyo a 32 dependencias policiales. “Todas las comisarías trabajaron, sin tener en cuenta el personal que pedí de Corrientes capital y otras ciudades”, afirmó.

La hipótesis de Maciel sobre la desaparición de Loan

El tramo más contundente de la exposición de Maciel se produjo cuando detalló su teoría sobre lo sucedido con Loan. “No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes”, afirmó. Para el comisario, el niño habría sido víctima de “un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento”.

De esta manera, Maciel señaló a Pérez, Caillava y Laudelina como los tres implicados que, según su reconstrucción de los hechos, tendrían responsabilidad directa en la desaparición del niño. “Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son ellos".

El comisario también sostuvo que Laudelina estuvo entre sus principales sospechosos desde el 13 de junio y que, a partir de entonces, reclamó su arresto en distintas ocasiones. “Laudelina desde el 13 de junio, cuando la conozco, sospeché de esa persona y lo declaré. En reiteradas oportunidades pedí su detención”, señaló.

En esa línea, Maciel puso en duda las distintas versiones que brindó la mujer y, durante su declaración en la sala del Escuadrón de Gendarmería, decidió interpelarla directamente: “Laudelina, si usted fue contundente con la denuncia en la fiscalía, ¿por qué cambia sus dichos?”.

Por otra parte, el comisario negó de manera categórica los dichos de Laudelina acerca de una presunta conversación en la que él habría hecho referencia a un equipo de fútbol y a un santo. “Es totalmente mentira”, afirmó.

Maciel afirmó que Laudelina habría interferido en el desarrollo de la búsqueda durante las primeras horas posteriores a la desaparición y cuestionó el rumbo que, según su versión, tomó la investigación. “Usted en todo momento desvió los lugares de búsqueda de investigación. Le hizo mal a la causa”, aseguró.

Maciel defendió su actuación y apuntó contra el botín de Loan

Otro de los aspectos que Maciel desarrolló a lo largo de su declaración fue el hallazgo del botín que pertenecía a Loan. En ese punto, apuntó nuevamente contra Laudelina y sostuvo: “El botín fue plantado por Laudelina en connivencia con Pérez y Caillava”, aseguró.

De acuerdo con la explicación que brindó, la maniobra habría tenido como finalidad orientar la búsqueda hacia sectores rurales donde el niño no se encontraba. “Esta mujer trató de desviar la búsqueda de la verdad, entonces hizo que sigamos buscando”, insistió.

Durante su exposición, Maciel también descartó cualquier responsabilidad de Benítez, Ramírez y Millapi en la desaparición. “Benítez, Ramírez y Millapi no tienen nada que ver”, afirmó. A su vez, remarcó que no tenía razones para beneficiar a ninguno de los acusados y cuestionó: “Con todo lo que hice, ¿en qué me beneficio?”, planteó.

“No conozco a ninguno de los imputados”

Maciel rechazó haber mantenido algún vínculo o contacto con los acusados en el proceso por la desaparición de Loan. “No conozco a ninguno de los imputados. Ni a los otros 10 imputados -por la Fundación Dupuy-, nunca tuve trato. Lo puedo demostrar”, aseguró.

“Yo no favorecí a nadie, simplemente con los pocos elementos de prueba y manifestaciones, mi investigación decía: buscamos a un niño perdido en el campo”, detalló.

Para cerrar su declaración, Maciel instó a quienes puedan tener datos relevantes a presentarse y colaborar con el esclarecimiento del caso. “Quiero que la verdad se sepa, y la verdad está aquí en la sala. A las personas que están libres, si saben algo, si tienen conocimiento sobre lo que pasó con Loan, que se acerquen. Todos queremos saber qué pasó con Loan, quiero saber qué pasó con Loan”, expresó.

Caso Loan: comenzó el juicio oral con 17 imputados y ordenaron detener a un acusado.

Caso Loan: comenzó el juicio oral con 17 imputados y ordenaron detener a un acusado.

“No tengo dudas de la responsabilidad de estas tres personas, no porque yo haya sabido. Me remito a lo que la propia investigación de la Justicia me incorporó, pude tener acceso e investigarlo. Este juicio me dio mucha más claridad: si tenía un pelo de duda, hoy no tengo ni un poco de duda”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso Loan: cuatro testigos declaran este martes y aportarán detalles sobre la investigación

Caso Loan: sobreseyeron a ocho acusados por trata de personas

Juicio por Loan: Laudelina Peña pidió perdón por sus mentiras

Ruta 34 en Jujuy: decomisaron 66 kilos de cocaína y más de 117 kilos de marihuana

Crimen de Miguel Coria: la causa por el asesinato del jujeño va a juicio oral

Lo que se lee ahora
En la Ruta 34 en Jujuy se decomisaron 66 kilos de cocaína y más de 117 kilosde marihuana
Policiales.

Ruta 34 en Jujuy: decomisaron 66 kilos de cocaína y más de 117 kilos de marihuana

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Histórico: la ONU aprobó un nuevo mapa del mundo
Mundo.

Histórico: la ONU aprobó un nuevo mapa del mundo

Franco Mignacco, presidente del directorio de Endeavor NOA. video
Jujuy.

Este jueves comienza la Experiencia Endeavor NOA 2026: "Jujuy se transformó en el corazón del emprendedurismo"

COVID-19 / imagen creada con IA. video
Salud.

Nueva variante de COVID-19 en Argentina: especialista explicó qué pasa en Jujuy

Siempre recuerdo a los jujeños: el testimonio de la reina latinoamericana de los estudiantes de 1984 video
FNE.

"Siempre recuerdo a los jujeños": el testimonio de la reina latinoamericana de los estudiantes de 1984

Auto incendiado en ruta 34
Jujuy.

Ruta 34: un auto se incendió por completo y el conductor logró escapar a tiempo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel