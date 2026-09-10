El comisario Maciel declaró que Loan murió atropellado y apuntó contra tres acusados

El comisario Walter Maciel , imputado por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, se presentó este jueves ante el tribunal y dio su versión de los hechos. Según declaró, el menor habría sido atropellado y, posteriormente, varias personas habrían recogido el cuerpo para trasladarlo y mantenerlo oculto.

“No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes. Los responsables son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña”, sostuvo.

El hombre acusado como partícipe necesario inició su exposición ante el tribunal para reconstruir qué hizo durante el 13 de junio de 2024 . “Voy a ser lo más claro posible, para que este tribunal y la sociedad entiendan. Se me acusó de algo que no hice ”, sostuvo al comenzar su declaración.

De acuerdo con su relato, aquella jornada se presentó en la comisaría como lo hacía normalmente y organizó un operativo en función de las diferentes actividades previstas en el pueblo . Una vez cumplida esa tarea, se dirigió a un encuentro social por la celebración de San Antonio de Padua y, más tarde, volvió a su domicilio.

De acuerdo con la reconstrucción que hizo Maciel, fue en ese momento cuando un efectivo de apellido Torres le comunicó que Loan había desaparecido. Ante esa noticia, el comisario se trasladó hasta el sitio donde se encontraba el grupo y empezó a tomar contacto con quienes permanecían allí.

Una vez en el lugar, conversó con Catalina, la abuela del niño, quien le informó que no encontraba a su nieto. Luego mantuvo encuentros con los padres y con las demás personas que habían llegado primero al sitio. “Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo”, expresó. Y agregó: “Por más que esté preso, sigo investigando”.

En el transcurso de esas primeras horas, Maciel reconstruyó ante el tribunal los datos que había conseguido recopilar sobre lo ocurrido. “Me dijeron que Loan había ido al naranjal y volvió solo”, señaló.

También rememoró una de las primeras conversaciones que mantuvo durante la búsqueda. En esa oportunidad, le consultó a Pérez si había observado algo y, de acuerdo con su declaración, este le respondió que no y que solamente había visto una oveja que intentó atacarlo. Maciel explicó que decidió considerar ese testimonio porque entendía que Pérez contaba con “instrucción de fuerza”, debido a su pasado como integrante de la Armada.

A medida que transcurrió la jornada, el comisario relató que la preocupación fue creciendo y que a las 17.30 le comunicó al fiscal lo que estaba sucediendo. Más tarde, con la llegada de la noche, solicitó apoyo a 32 dependencias policiales. “Todas las comisarías trabajaron, sin tener en cuenta el personal que pedí de Corrientes capital y otras ciudades”, afirmó.

La hipótesis de Maciel sobre la desaparición de Loan

El tramo más contundente de la exposición de Maciel se produjo cuando detalló su teoría sobre lo sucedido con Loan. “No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes”, afirmó. Para el comisario, el niño habría sido víctima de “un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento”.

De esta manera, Maciel señaló a Pérez, Caillava y Laudelina como los tres implicados que, según su reconstrucción de los hechos, tendrían responsabilidad directa en la desaparición del niño. “Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son ellos".

El comisario también sostuvo que Laudelina estuvo entre sus principales sospechosos desde el 13 de junio y que, a partir de entonces, reclamó su arresto en distintas ocasiones. “Laudelina desde el 13 de junio, cuando la conozco, sospeché de esa persona y lo declaré. En reiteradas oportunidades pedí su detención”, señaló.

En esa línea, Maciel puso en duda las distintas versiones que brindó la mujer y, durante su declaración en la sala del Escuadrón de Gendarmería, decidió interpelarla directamente: “Laudelina, si usted fue contundente con la denuncia en la fiscalía, ¿por qué cambia sus dichos?”.

Por otra parte, el comisario negó de manera categórica los dichos de Laudelina acerca de una presunta conversación en la que él habría hecho referencia a un equipo de fútbol y a un santo. “Es totalmente mentira”, afirmó.

Maciel afirmó que Laudelina habría interferido en el desarrollo de la búsqueda durante las primeras horas posteriores a la desaparición y cuestionó el rumbo que, según su versión, tomó la investigación. “Usted en todo momento desvió los lugares de búsqueda de investigación. Le hizo mal a la causa”, aseguró.

Maciel defendió su actuación y apuntó contra el botín de Loan

Otro de los aspectos que Maciel desarrolló a lo largo de su declaración fue el hallazgo del botín que pertenecía a Loan. En ese punto, apuntó nuevamente contra Laudelina y sostuvo: “El botín fue plantado por Laudelina en connivencia con Pérez y Caillava”, aseguró.

De acuerdo con la explicación que brindó, la maniobra habría tenido como finalidad orientar la búsqueda hacia sectores rurales donde el niño no se encontraba. “Esta mujer trató de desviar la búsqueda de la verdad, entonces hizo que sigamos buscando”, insistió.

Durante su exposición, Maciel también descartó cualquier responsabilidad de Benítez, Ramírez y Millapi en la desaparición. “Benítez, Ramírez y Millapi no tienen nada que ver”, afirmó. A su vez, remarcó que no tenía razones para beneficiar a ninguno de los acusados y cuestionó: “Con todo lo que hice, ¿en qué me beneficio?”, planteó.

“No conozco a ninguno de los imputados”

Maciel rechazó haber mantenido algún vínculo o contacto con los acusados en el proceso por la desaparición de Loan. “No conozco a ninguno de los imputados. Ni a los otros 10 imputados -por la Fundación Dupuy-, nunca tuve trato. Lo puedo demostrar”, aseguró.

“Yo no favorecí a nadie, simplemente con los pocos elementos de prueba y manifestaciones, mi investigación decía: buscamos a un niño perdido en el campo”, detalló.

Para cerrar su declaración, Maciel instó a quienes puedan tener datos relevantes a presentarse y colaborar con el esclarecimiento del caso. “Quiero que la verdad se sepa, y la verdad está aquí en la sala. A las personas que están libres, si saben algo, si tienen conocimiento sobre lo que pasó con Loan, que se acerquen. Todos queremos saber qué pasó con Loan, quiero saber qué pasó con Loan”, expresó.

Caso Loan: comenzó el juicio oral con 17 imputados y ordenaron detener a un acusado.

“No tengo dudas de la responsabilidad de estas tres personas, no porque yo haya sabido. Me remito a lo que la propia investigación de la Justicia me incorporó, pude tener acceso e investigarlo. Este juicio me dio mucha más claridad: si tenía un pelo de duda, hoy no tengo ni un poco de duda”, concluyó.