Santiago del Estero: un perro detectó 53 kilos de marihuana ocultos en un auto Ruta 16: secuestraron 53 kilos de marihuana valuados en $220 millones Ruta 16: secuestraron 53 kilos de marihuana valuados en $220 millones

Un control de Gendarmería Nacional terminó con el secuestro de más de 53 kilos de marihuana ocultos en distintos sectores de un automóvil que circulaba por la Ruta Nacional 16, en Santiago del Estero. El perro detector “Yasi” marcó la parte trasera del vehículo y permitió orientar la inspección.

El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 471, en la zona de Urutaú, departamento Copo. El automóvil había partido desde Taco Pozo, Chaco, y tenía como destino Monte Quemado, según la información oficial. El conductor, un hombre mayor de edad, quedó detenido e incomunicado por disposición del Juzgado Federal N.º 2 de Santiago del Estero.

“Yasi” marcó la parte trasera del vehículo Durante el control de documentación y la inspección física del automóvil intervino el can detector de narcóticos “Yasi”, que alertó sobre la posible presencia de estupefacientes en la zona posterior del rodado. A partir de esa marcación, los efectivos profundizaron la requisa y utilizaron herramientas para revisar distintos sectores.

Allí descubrieron un doble fondo en el paragolpes y en los parantes traseros, donde había paquetes rectangulares. También encontraron más envoltorios dentro de la rueda de auxilio.

Había 80 paquetes escondidos En total fueron extraídos 80 paquetes con una sustancia vegetal. Las pruebas de campo Narcotest realizadas por los efectivos dieron resultado positivo para Cannabis sativa. El pesaje total alcanzó los 53 kilos con 75 gramos de marihuana. El cargamento supera los $220 millones De acuerdo con la valuación informada por medios santiagueños a partir de fuentes vinculadas al procedimiento, el cargamento fue estimado en $220.888.875. La Justicia Federal ordenó el secuestro tanto de la droga como del automóvil utilizado para su traslado. Además, el conductor quedó detenido en carácter de incomunicado mientras continúan las actuaciones judiciales. La investigación deberá determinar ahora el origen de la marihuana, el destino final que tendría el cargamento y si existen otras personas vinculadas con su traslado.

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