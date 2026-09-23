Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas , una fecha con un fuerte vínculo con Argentina. La jornada recuerda una ley sancionada en el país hace más de un siglo y busca visibilizar un delito que continúa afectando a adultos, niñas, niños y adolescentes.

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Los últimos datos oficiales muestran que la problemática permanece vigente. Entre enero y agosto de 2026, en Argentina fueron rescatadas o asistidas 506 personas en el marco de intervenciones por trata. De ellas, 475 eran mayores de edad y 31 eran menores . Además, 386 tenían nacionalidad argentina.

En los primeros ocho meses del año también se recibieron 1.818 denuncias en la Línea 145 y se realizaron 849 intervenciones, que incluyeron allanamientos, asistencias, entrevistas, declaraciones testimoniales y otras medidas.

El origen del 23 de septiembre está directamente relacionado con la historia legislativa argentina. Ese día, pero de 1913 , el Congreso sancionó la Ley 9.143 , conocida como “Ley Palacios” por haber sido impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios. La norma modificó legislación vigente para perseguir prácticas vinculadas con la explotación sexual y es reconocida oficialmente como una de las primeras legislaciones del mundo destinadas específicamente a combatir este tipo de delitos.

Décadas después, en 1999, una conferencia internacional realizada en Dhaka, Bangladesh, estableció el 23 de septiembre como una jornada de concientización contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños, tomando como referencia aquella legislación argentina.

Existe además otra fecha internacional relacionada: Naciones Unidas conmemora oficialmente el Día Mundial contra la Trata de Personas cada 30 de julio, establecido por la Asamblea General de la ONU.

Qué se considera trata de personas en Argentina

Actualmente, la principal norma argentina es la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sancionada en 2008 y modificada en 2012 por la Ley 26.842. La legislación considera trata al ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio argentino o desde y hacia otros países. Esto significa que no es necesario cruzar una frontera para que exista trata de personas.

La explotación puede incluir situaciones de esclavitud o servidumbre, trabajos forzados, explotación de la prostitución ajena, explotación sexual infantil, matrimonios forzados y extracción forzada o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos.

Además, la legislación establece un punto fundamental: el consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad a quienes participan de la explotación.

Más de 22.900 personas asistidas desde 2008

Las estadísticas oficiales permiten dimensionar el alcance de las intervenciones realizadas en Argentina. Desde la sanción de la Ley 26.364, en 2008, y hasta agosto de 2026 fueron rescatadas o asistidas 22.945 personas. Desde 2012 hasta agosto de este año, por su parte, la Línea 145 acumuló 29.660 denuncias relacionadas con posibles hechos de trata y explotación. Solo durante 2025 fueron asistidas 807 víctimas, entre ellas 65 menores de edad. En ese mismo período, la Línea 145 recibió 2.200 denuncias.

Explotación sexual y laboral, entre las principales denuncias

El informe anual más reciente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) aporta otra mirada sobre las modalidades denunciadas. Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, el organismo gestionó 2.182 denuncias. Entre las principales situaciones informadas aparecieron 792 vinculadas con explotación sexual, 588 con explotación laboral, 188 relacionadas con desapariciones y 173 con reducción a la servidumbre.

El 64,3% de esas denuncias fueron realizadas de manera anónima. Los datos muestran además que la trata no responde a una única modalidad: puede aparecer detrás de una oferta laboral, en ámbitos rurales o urbanos, en talleres, viviendas particulares, situaciones de explotación sexual o mediante mecanismos de captación que comienzan en internet.

Dónde denunciar trata de personas

La vía principal para denunciar es la Línea 145, destinada a recibir información sobre cualquier forma de explotación de personas. La denuncia puede realizarse incluso cuando se trata de una situación dudosa.

La línea es atendida por operadoras especializadas, entre ellas psicólogas y trabajadoras sociales, que reciben denuncias, brindan orientación y asistencia. Funciona desde cualquier punto del país, durante las 24 horas, los 365 días del año.

Línea 145 Línea 145

También se puede denunciar mediante el formulario web disponible en el sitio oficial de la Línea 145. La información recibida es evaluada por un equipo interdisciplinario y, si corresponde, se deriva a la Justicia de manera inmediata. En situaciones de emergencia, se da intervención urgente a una fuerza de seguridad.

Contra la trata de personas: línea 145

Qué situaciones se pueden denunciar

No hace falta tener una confirmación absoluta para denunciar. La sospecha puede ser suficiente para activar una intervención y evitar que una persona quede atrapada en una situación de explotación.

Entre las situaciones que pueden denunciarse se encuentran los avisos sobre ofertas de comercio sexual, prostíbulos encubiertos que funcionen como whiskerías, bares, cafés, clubes nocturnos, casas de masajes o privados. También se puede denunciar reducción a la servidumbre o trabajo forzado en talleres textiles, trabajo rural o casas particulares.

Las nuevas formas de captación

La trata de personas fue cambiando con el tiempo. Además de las formas tradicionales de explotación, hoy los organismos especializados advierten sobre el uso creciente de herramientas digitales por parte de organizaciones criminales.

Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y las plataformas de empleo ampliaron las posibilidades de contacto con potenciales víctimas. En muchos casos, la captación puede comenzar con falsas ofertas laborales, promesas de traslado, propuestas económicas atractivas o vínculos manipulados desde entornos digitales.

Por eso, los especialistas remarcan la necesidad de fortalecer la investigación digital, la cooperación entre países y la protección integral de las víctimas. La trata es un delito dinámico, que se adapta a los cambios sociales, económicos y tecnológicos.

Por qué es importante denunciar

Una denuncia puede permitir rescatar a una víctima, abrir una investigación judicial y evitar que otras personas sean captadas. La información puede ser aportada por familiares, vecinos, conocidos o cualquier persona que detecte una situación sospechosa.

El llamado a la Línea 145 no exige certezas absolutas: también sirve para pedir orientación. Si existe una situación de emergencia o peligro inmediato, se debe llamar además a las fuerzas de seguridad o al sistema de emergencias correspondiente.

Además del teléfono 145, el Programa Nacional de Rescate informa un canal de WhatsApp al +54 9 11 2189-5495.

A más de 110 años de aquella primera legislación argentina, el 23 de septiembre continúa siendo una fecha para recordar que la trata y la explotación pueden adoptar diferentes formas y que detectar señales, denunciar y evitar la estigmatización de las víctimas son partes centrales de la prevención.