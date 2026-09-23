Javier Milei en la ONU: "Malvinas es una causa nacional" y criticó al organismo internacional

El presidente Javier Milei habló este miércoles ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York , y colocó el reclamo argentino por las Islas Malvinas entre los principales ejes de su exposición. Además, cuestionó el funcionamiento de la ONU y convocó al Reino Unido a retomar las negociaciones por la soberanía.

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La intervención se produjo en un contexto de renovada tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido y después de distintas medidas adoptadas durante septiembre por el Gobierno argentino vinculadas con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

Milei dedicó uno de los tramos principales de su presentación al reclamo sobre las islas.

“Malvinas es para nosotros una causa nacional” “Malvinas es para nosotros una causa nacional”

El mandatario cuestionó que, pese a los pronunciamientos internacionales existentes, Argentina y el Reino Unido no hayan retomado una negociación bilateral destinada a resolver la disputa. También convocó al gobierno británico a volver a una instancia de diálogo.

La Asamblea General de Naciones Unidas reconoce desde la Resolución 2065 la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y ha instado a ambos gobiernos a buscar una solución pacífica y negociada.

Javier Milei cuestionó el funcionamiento de Naciones Unidas

El discurso incluyó críticas directas al propio organismo internacional. Según sostuvo Milei, Naciones Unidas perdió capacidad para cumplir algunos de los objetivos para los cuales fue creada y cuestionó especialmente la falta de herramientas para hacer efectivas determinadas resoluciones. El Presidente planteó ante la Asamblea: “¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar de manera contraria?”.

También afirmó que, desde su perspectiva, Naciones Unidas falló frente a distintos conflictos internacionales y cuestionó posiciones adoptadas por el organismo frente a Israel. Se trató de valoraciones realizadas por el mandatario durante su exposición.

El cruce previo entre Argentina y Reino Unido

La presentación de Milei ocurrió un día después de un intercambio diplomático entre ambos países en el mismo escenario. El primer ministro británico, Andy Burnham, sostuvo ante Naciones Unidas que su gobierno se mantendrá firme frente a lo que considere amenazas contra los territorios británicos y mencionó expresamente a las Malvinas.

El canciller argentino Pablo Quirno utilizó posteriormente el derecho a réplica para reiterar la posición argentina y reclamar la reanudación de negociaciones bilaterales. “La Argentina reitera su plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales sustantivas con el Reino Unido”, señaló Quirno.

Actualmente, el Reino Unido administra las islas y Argentina reclama su soberanía. Naciones Unidas reconoce la existencia de la disputa entre ambos países y ha pedido reiteradamente una solución pacífica y negociada.

“La Argentina reitera su plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales sustantivas con el Reino Unido” “La Argentina reitera su plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales sustantivas con el Reino Unido”

La explotación de petróleo volvió al centro del reclamo

El discurso también llega después de una serie de decisiones tomadas por el Gobierno argentino por las actividades hidrocarburíferas alrededor de las islas. Durante septiembre, el Ejecutivo inició procedimientos sancionatorios contra personas y empresas presuntamente vinculadas con proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina.

Además, Milei envió al Congreso el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone modificar el régimen de sanciones existente y crear un Sistema de Seguridad Nacional coordinado por un Consejo de Seguridad Nacional.

Uno de los puntos de tensión es el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en aguas cercanas a las islas. El Gobierno argentino sostiene que esas actividades requieren su autorización, mientras que las empresas involucradas operan bajo licencias otorgadas por las autoridades de las islas respaldadas por el Reino Unido.

Una agenda marcada por Estados Unidos

La participación ante Naciones Unidas constituye una de las actividades centrales de la visita presidencial a Nueva York. Un día antes, Milei participó del encuentro Shield of the Americas, impulsado por Estados Unidos, y posteriormente se reunió con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Después de su discurso de este miércoles, el Presidente continuará con una agenda de reuniones y exposiciones. Para la tarde tiene prevista su participación en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security” y posteriormente mantendrá un encuentro con empresarios vinculados al Consejo de las Américas. La jornada concluirá con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

Nota en desarrollo