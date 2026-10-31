Argentina registró 239 femicidios en 2026: una víctima cada 30 horas

La violencia de género continúa dejando cifras preocupantes en Argentina. Según el último relevamiento del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026 se registraron 239 femicidios y otras muertes vinculadas a la violencia de género en todo el país, lo que representa un promedio de un caso cada 30 horas.

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El informe también reveló que durante octubre se contabilizaron 36 casos, convirtiéndose en el octubre con más femicidios desde 2022. A esta cifra se suman 728 intentos de femicidio registrados en lo que va del año.

El relevamiento de MuMaLá permite conocer las distintas modalidades de violencia extrema registradas durante los primeros diez meses del año.

De los 239 casos contabilizados, 177 corresponden a femicidios directos, 24 a femicidios vinculados y ocho a trans/travesticidios . Además, se registraron 20 feminicidios en contextos de narcotráfico y crimen organizado y diez suicidios feminicidas.

Otro de los datos que expone el informe está relacionado con los vínculos entre las víctimas y sus agresores. El 61% de los crímenes fue cometido por parejas, exparejas o familiares, mientras que el 59% ocurrió dentro de la vivienda de la víctima o en un domicilio compartido con el agresor.

Estas estadísticas muestran que una parte importante de los hechos de violencia extrema se produce en el entorno cercano de las víctimas.

Denuncias previas y medidas de protección

El informe también analizó los antecedentes de violencia y las denuncias realizadas antes de los crímenes.

Según MuMaLá, solamente el 12% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. Entre quienes sí habían presentado una denuncia, el 75% contaba con una orden de restricción de acercamiento y el 12% disponía de un botón antipánico.

La organización también identificó que el 12% de los agresores tenía antecedentes por violencia de género y que el 6% pertenecía a alguna fuerza de seguridad.

Estos datos forman parte del reclamo de MuMaLá para fortalecer los mecanismos de prevención, asistencia y protección de las personas que atraviesan situaciones de violencia.

El impacto de los femicidios: 179 chicos quedaron sin sus madres

Una de las consecuencias más graves de estos crímenes afecta directamente a las infancias y adolescencias.

De acuerdo con el relevamiento, el 41% de las víctimas tenía hijos o hijas y 179 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres durante 2026 como consecuencia de la violencia de género.

Desde la organización advirtieron sobre la necesidad de garantizar acompañamiento a las familias y recordaron la importancia de los mecanismos de reparación económica, como los previstos por la Ley Brisa, destinada a hijos e hijas de víctimas de femicidio.

¿Cuántos femicidios hubo en Jujuy durante 2026?

En Jujuy, la problemática también forma parte de los reclamos de organizaciones de mujeres y familiares de víctimas.

En junio de este año, Susana Rengifo, integrante de MuMaLá, informó a TodoJujuy que la organización contabilizaba un femicidio en la provincia durante los primeros meses de 2026. En aquella oportunidad, también advirtió sobre otros intentos de femicidio registrados en territorio jujeño. En el último informe son 3 los femicidios en la provincia.

Dónde pedir ayuda ante situaciones de violencia de género

En Argentina funciona la Línea 144, un servicio gratuito de atención, contención y asesoramiento para personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.

La atención está disponible las 24 horas, todos los días del año. Ante una emergencia o una situación de peligro inmediato, se debe llamar al 911.