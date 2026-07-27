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27 de julio de 2026 - 18:41
Política

Tucumán confirmó el desdoblamiento electoral y elegirá gobernador el 9 de mayo

Tras firmar el decreto, Tucumán se convirtió en la primera provincia en desdoblar las elecciones. Jaldo buscaría la reelección junto a Miguel Acevedo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tucumán confirmó el desdoblamiento electoral y elegirá gobernador el 9 de mayo.&nbsp;

Tucumán confirmó el desdoblamiento electoral y elegirá gobernador el 9 de mayo. 

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto de convocatoria a elecciones y fijó los comicios para el 9 de mayo de 2027. Tucumán se convirtió así en la primera provincia en desdoblar su calendario electoral del nacional.

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Tucumán confirmó el desdoblamiento electoral y elegirá gobernador el 9 de mayo

Luego de recuperarse de una intervención cardiovascular, Osvaldo Jaldo firmó el decreto que fija las elecciones provinciales de Tucumán para el 9 de mayo de 2027. El gobernador aseguró que la convocatoria cumple con la legislación vigente y los plazos electorales establecidos.

De esta manera, Tucumán se convirtió en la primera provincia en desdoblar sus elecciones respecto del calendario nacional, previsto para octubre del próximo año. El 9 de mayo, los tucumanos elegirán gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales de la capital y del interior, además de los 93 delegados comunales.

“Cuando escuchamos que estamos adelantando las elecciones por determinadas decisiones o conveniencias, es totalmente falso”, afirmó Jaldo. El gobernador sostuvo que la convocatoria mantiene el mismo criterio utilizado en los procesos electorales de 2019 y 2023, cuando la provincia también eligió a sus autoridades en fechas similares. “En 2027 va a ser exactamente en el mismo mes en que se realizaron las anteriores”, explicó.

En 2023, 16 provincias separaron sus elecciones del calendario nacional que llevó a Javier Milei a la Presidencia. Jaldo negó que exista un adelantamiento electoral y afirmó que la decisión se ajusta a la Constitución y a la normativa provincial vigente.

Más allá del cronograma electoral, Jaldo busca sostener la unidad del peronismo, aunque sectores vinculados al kirchnerismo cuestionan su cercanía con Javier Milei.

Dentro del peronismo tucumano, la posible candidatura del senador y exgobernador Juan Manzur suma tensión al escenario electoral. Manzur ya dejó trascender su intención de competir, lo que representa un desafío para el armado de Jaldo. A su vez, La Libertad Avanza todavía debe definir su estrategia en la provincia, donde el espacio tiene como principal referente al exministro del Interior Lisandro Catalán.

Los problemas de salud de Osvaldo Jaldo

La semana pasada, Jaldo fue internado de urgencia en el Hospital Italiano, donde recibió una intervención cardíaca. El gobernador se encontraba en Buenos Aires para reunirse con Diego Santilli por la agenda legislativa del Gobierno.

Luego de la intervención, los médicos le colocaron un stent y mantuvieron su seguimiento hasta confirmar una evolución favorable. Tras recibir el alta médica, Jaldo regresó a Tucumán, donde retomó su actividad oficial y firmó el decreto que convocó a las elecciones provinciales para mayo de 2027.

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