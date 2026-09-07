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7 de septiembre de 2026 - 17:00
País.

Visita del papa León XIV a la Argentina: así quedó definida la agenda completa

El Pontífice llegará el 8 de noviembre y se reunirá con Javier Milei, celebrará misas y visitará Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

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Su arribo está previsto para las primeras horas de la tarde del domingo. La primera actividad será una ofrenda floral ante el Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín. Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei.

El primer día terminará con una actividad en el Palacio Libertad, junto a autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Posteriormente se alojará en la Nunciatura Apostólica.

Claypole, misa y encuentro con trabajadores

El lunes 9 de noviembre, León XIV viajará al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, institución dedicada a la atención de personas con discapacidades intelectuales y físicas.

Después regresará a la Ciudad de Buenos Aires y recorrerá en papamóvil la zona del Monumento a los Españoles, donde también celebrará una Santa Misa. Durante la tarde visitará la Universidad Católica Argentina, donde participará de un encuentro con trabajadores, dirigentes gremiales y representantes de los tres poderes del Estado.

Papa Le&oacute;n XIV.

Papa León XIV.

La jornada continuará con un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y finalizará con una celebración en la Catedral Metropolitana, antes de una cena con los obispos.

El martes, la esperada visita a Córdoba

Uno de los momentos centrales del viaje llegará el martes 10 de noviembre, cuando el Papa se trasladará a Córdoba.

Allí realizará un recorrido en papamóvil, celebrará una misa multitudinaria y posteriormente visitará el Arzobispado y la Catedral, donde se encontrará con religiosos, sacerdotes, seminaristas y personas consagradas. Esa misma tarde regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Luján y la despedida de Argentina

El miércoles 11, último día de su visita, León XIV recorrerá por la mañana un Complejo Penitenciario Federal en la Ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente viajará a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde recorrerá el lugar en papamóvil y celebrará una misa cerca del mediodía. Más tarde saludará a voluntarios en Villa Marista.

Finalmente, será trasladado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá hacia Perú para continuar su gira por América Latina.

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