Visita del papa León XIV a la Argentina: así quedó definida la agenda completa

La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene un itinerario definido. El Pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre y desarrollará una intensa agenda hasta el miércoles 11, con actividades oficiales, celebraciones religiosas, encuentros sociales y recorridos por Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján antes de continuar viaje hacia Perú.

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Su arribo está previsto para las primeras horas de la tarde del domingo. La primera actividad será una ofrenda floral ante el Monumento al General San Martín , en Plaza San Martín. Luego se trasladará a la Casa Rosada , donde mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei .

El primer día terminará con una actividad en el Palacio Libertad , junto a autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Posteriormente se alojará en la Nunciatura Apostólica.

El lunes 9 de noviembre , León XIV viajará al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole , institución dedicada a la atención de personas con discapacidades intelectuales y físicas.

Después regresará a la Ciudad de Buenos Aires y recorrerá en papamóvil la zona del Monumento a los Españoles, donde también celebrará una Santa Misa. Durante la tarde visitará la Universidad Católica Argentina, donde participará de un encuentro con trabajadores, dirigentes gremiales y representantes de los tres poderes del Estado.

Papa León XIV.

La jornada continuará con un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y finalizará con una celebración en la Catedral Metropolitana, antes de una cena con los obispos.

El martes, la esperada visita a Córdoba

Uno de los momentos centrales del viaje llegará el martes 10 de noviembre, cuando el Papa se trasladará a Córdoba.

Allí realizará un recorrido en papamóvil, celebrará una misa multitudinaria y posteriormente visitará el Arzobispado y la Catedral, donde se encontrará con religiosos, sacerdotes, seminaristas y personas consagradas. Esa misma tarde regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Luján y la despedida de Argentina

El miércoles 11, último día de su visita, León XIV recorrerá por la mañana un Complejo Penitenciario Federal en la Ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente viajará a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde recorrerá el lugar en papamóvil y celebrará una misa cerca del mediodía. Más tarde saludará a voluntarios en Villa Marista.

Finalmente, será trasladado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá hacia Perú para continuar su gira por América Latina.