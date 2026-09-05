Papa León XIV en Argentina: la Santa Sede definirá el itinerario este mes

La visita del Papa León XIV a la Argentina continúa en etapa de organización y coordinación entre el Gobierno nacional, las autoridades provinciales, la Iglesia y distintos organismos. Según informó la Conferencia Episcopal Argentina, la Santa Sede comunicará durante septiembre el itinerario definitivo del pontífice.

País. Visita del Papa León XIV: Se confirmó que la misa central será en el Monumento de los Españoles

País. Visita del Papa León XIV al país: "Está muy entusiasmado", dijeron desde la Conferencia Episcopal

La misión de avanzada enviada por el Vaticano comenzó a inspeccionar distintos lugares que podrían formar parte de la visita del Papa a la Argentina. Los recorridos buscan evaluar las condiciones y posibilidades de los espacios contemplados en las propuestas presentadas.

La Conferencia Episcopal Argentina señaló que estas jornadas permitieron avanzar en la coordinación de los diferentes aspectos vinculados con la visita y destacó el trabajo conjunto entre las instituciones involucradas.

Por el momento, los recorridos y actividades analizados forman parte de propuestas preliminares y todavía no constituyen el cronograma oficial.

Córdoba, entre los destinos evaluados

Uno de los puntos que ya recibió a la delegación fue la provincia de Córdoba. Allí, representantes del Vaticano, de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio de Seguridad de la Nación recorrieron el itinerario propuesto para una eventual visita.

El bosquejo contempla el arribo del Papa al aeropuerto Ambrosio Taravella, una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, un traslado hasta el arzobispado y posteriormente un encuentro en la Catedral.

La propuesta deberá ser revisada antes de que se confirme oficialmente la agenda.

Coordinación entre el Gobierno y la Iglesia

La organización de la visita se desarrolla de manera articulada entre el Gobierno nacional, la Conferencia Episcopal Argentina, los gobiernos provinciales y municipales y otras instituciones que participan de los preparativos.

Desde el Episcopado destacaron que este trabajo conjunto representa una instancia de diálogo y cooperación entre distintos sectores, con el objetivo de que la presencia del pontífice tenga un impacto positivo en la sociedad argentina.

Septiembre será clave

El próximo paso será la evaluación de las distintas propuestas para avanzar hacia un cronograma definitivo. La Santa Sede comunicará en septiembre el itinerario oficial, momento en el que podrán conocerse con precisión las fechas, los lugares que visitará León XIV, los recorridos y las actividades previstas.

Hasta entonces, cualquier recorrido, misa o encuentro mencionado forma parte de los proyectos que se encuentran bajo análisis y no de una agenda confirmada.