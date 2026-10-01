jueves 01 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2026 - 11:10
Jujuy.

Virgen de Río Blanco: habrá colectivos especiales para la peregrinación

Habrá colectivos especiales por la peregrinación por la Virgen de Río Blanco, con tarifas de $1.500 y $2.000. Recomiendan llevar efectivo.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Virgen de Río Blanco: habrá colectivos especiales para la peregrinación - Imagen creada con IA&nbsp;

Virgen de Río Blanco: habrá colectivos especiales para la peregrinación - Imagen creada con IA 

De cara a una nueva jornada de peregrinación por la Virgen de Río Blanco, se pondrá en marcha un operativo especial de transporte para facilitar el traslado de los fieles entre el santuario, Palpalá y San Salvador de Jujuy.

Lee además
Santuario de Río Blanco
Jujuy.

Este domingo será la entronización de la imagen de la Virgen de Río Blanco
Virgen de Río Blanco: este domingo comienzan las actividades y se esperan miles de peregrinos en octubre
Jujuy

Virgen de Río Blanco: este domingo será la entronización y se esperan miles de peregrinos en octubre

Rafael Ortuño, administrador de la terminal, explicó que desde este domingo comenzarán a funcionar colectivos especiales, que estarán claramente identificados con una oblea en el parabrisas.

El objetivo es reforzar el servicio habitual, que durante la jornada funcionará con frecuencias reducidas debido al movimiento de personas y a las restricciones propias de la zona de Río Blanco.

Peregrinación en Río Blanco

Peregrinación en Río Blanco

Cuánto costarán los colectivos especiales

Los servicios especiales tendrán tarifas diferenciadas según el destino.

El viaje desde Río Blanco hacia Palpalá costará $1.500, mientras que desde Río Blanco hacia San Salvador de Jujuy tendrá un valor de $2.000.

Un dato importante es que estos servicios deberán abonarse únicamente en efectivo.

Desde la organización recomendaron a los pasajeros prestar atención a las unidades que tengan colocada la oblea correspondiente, ya que serán las destinadas específicamente al operativo por la festividad.

Qué pasará con los colectivos de línea

Los servicios regulares continuarán funcionando, aunque de manera reducida.

La línea que circula por Ruta 66 mantendrá un funcionamiento habitual y podrá abonarse con la tarjeta SUBE. También habrá algunas unidades que podrán ingresar por Ruta 1 hasta la zona de la casona vieja y luego salir hacia Alto Comedero por el denominado puente nuevo.

Estos servicios también permitirán el pago con SUBE, aunque tendrán menor frecuencia.

Por ese motivo, la principal recomendación es utilizar los colectivos especiales, ya que estarán destinados específicamente a absorber la alta demanda de pasajeros.

Desde dónde saldrán los servicios

En Río Blanco, los colectivos estarán distribuidos en sectores diferenciados.

Las unidades con destino a Palpalá estarán ubicadas hacia la derecha del semáforo cercano al santuario, en el sector próximo a las instalaciones de Agua Potable.

En tanto, los colectivos que se dirijan hacia San Salvador de Jujuy estarán ubicados en el sector izquierdo del semáforo.

Desde la capital jujeña, los servicios especiales realizarán el recorrido habitual, pasando por la zona de Pueyrredón y la vieja terminal, para luego dirigirse hacia Río Blanco.

Ya hay 78 colectivos confirmados

Hasta el momento, están previstos 78 colectivos para el operativo especial, aunque la cifra podría aumentar en función de la demanda.

Ortuño explicó que en los días previos a la peregrinación suele crecer considerablemente el movimiento de pasajeros y las empresas comienzan a solicitar más obleas para incorporar nuevas unidades.

Como referencia, el año pasado se utilizaron alrededor de 92 colectivos durante el operativo.

Las autoridades prevén un movimiento intenso durante viernes, sábado y domingo, por lo que recomendaron a los peregrinos organizar con anticipación el viaje, llevar efectivo y verificar que el colectivo especial esté debidamente identificado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este domingo será la entronización de la imagen de la Virgen de Río Blanco

Virgen de Río Blanco: este domingo será la entronización y se esperan miles de peregrinos en octubre

Hoy comienza la novena a la Virgen de Río Blanco: cronograma completo de peregrinaciones

Peregrinación a Río Blanco: recomiendan no llevar perros

Virgen de Río Blanco: comenzó la novena y el domingo será la primera peregrinación

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Este jueves inicia el cronograma de pagos a estatales de Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Investigan la muerte de una joven de 23 años en San Salvadorde Jujuy (Foto generada con IA)
Policiales.

Misterio en un asentamiento del barrio Malvinas: apareció muerta una joven de 23 años

Día del Recolector de Residuos: qué pasará con el servicioen San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Día del Recolector de Residuos: qué pasará con el servicio en San Salvador de Jujuy

Imagen creada con IA. video
Policiales.

Investigan la muerte de un hombre que fue picado por avispas en Alto Comedero

Avispas en la casa. video
Jujuy.

Muerte de un hombre en Alto Comedero: qué hacer y que no ante un enjambre de avispas

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Este jueves inicia el cronograma de pagos a estatales de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel