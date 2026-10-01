Virgen de Río Blanco: habrá colectivos especiales para la peregrinación - Imagen creada con IA

De cara a una nueva jornada de peregrinación por la Virgen de Río Blanco , se pondrá en marcha un operativo especial de transporte para facilitar el traslado de los fieles entre el santuario, Palpalá y San Salvador de Jujuy.

Jujuy Virgen de Río Blanco: este domingo será la entronización y se esperan miles de peregrinos en octubre

Jujuy. Este domingo será la entronización de la imagen de la Virgen de Río Blanco

Rafael Ortuño, administrador de la terminal , explicó que desde este domingo comenzarán a funcionar colectivos especiales, que estarán claramente identificados con una oblea en el parabrisas .

El objetivo es reforzar el servicio habitual, que durante la jornada funcionará con frecuencias reducidas debido al movimiento de personas y a las restricciones propias de la zona de Río Blanco.

El viaje desde Río Blanco hacia Palpalá costará $1.500, mientras que desde Río Blanco hacia San Salvador de Jujuy tendrá un valor de $2.000.

Un dato importante es que estos servicios deberán abonarse únicamente en efectivo.

Desde la organización recomendaron a los pasajeros prestar atención a las unidades que tengan colocada la oblea correspondiente, ya que serán las destinadas específicamente al operativo por la festividad.

Qué pasará con los colectivos de línea

Los servicios regulares continuarán funcionando, aunque de manera reducida.

La línea que circula por Ruta 66 mantendrá un funcionamiento habitual y podrá abonarse con la tarjeta SUBE. También habrá algunas unidades que podrán ingresar por Ruta 1 hasta la zona de la casona vieja y luego salir hacia Alto Comedero por el denominado puente nuevo.

Estos servicios también permitirán el pago con SUBE, aunque tendrán menor frecuencia.

Por ese motivo, la principal recomendación es utilizar los colectivos especiales, ya que estarán destinados específicamente a absorber la alta demanda de pasajeros.

Desde dónde saldrán los servicios

En Río Blanco, los colectivos estarán distribuidos en sectores diferenciados.

Las unidades con destino a Palpalá estarán ubicadas hacia la derecha del semáforo cercano al santuario, en el sector próximo a las instalaciones de Agua Potable.

En tanto, los colectivos que se dirijan hacia San Salvador de Jujuy estarán ubicados en el sector izquierdo del semáforo.

Desde la capital jujeña, los servicios especiales realizarán el recorrido habitual, pasando por la zona de Pueyrredón y la vieja terminal, para luego dirigirse hacia Río Blanco.

Ya hay 78 colectivos confirmados

Hasta el momento, están previstos 78 colectivos para el operativo especial, aunque la cifra podría aumentar en función de la demanda.

Ortuño explicó que en los días previos a la peregrinación suele crecer considerablemente el movimiento de pasajeros y las empresas comienzan a solicitar más obleas para incorporar nuevas unidades.

Como referencia, el año pasado se utilizaron alrededor de 92 colectivos durante el operativo.

Las autoridades prevén un movimiento intenso durante viernes, sábado y domingo, por lo que recomendaron a los peregrinos organizar con anticipación el viaje, llevar efectivo y verificar que el colectivo especial esté debidamente identificado.