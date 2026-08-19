Así es el pueblo de Mendoza que combina bodegas, gastronomía y paisajes de montaña.

La provincia de Mendoza alberga numerosos rincones poco conocidos ideales para hacer unas escapadas . Entre sus paisajes aparecen pequeñas localidades llenas de encanto , donde los visitantes pueden acercarse a la historia, las tradiciones y los sabores propios de cada lugar mientras disfrutan de un entorno natural privilegiado .

País. El pueblo de La Pampa que invita a disfrutar de un fin de semana entre naturaleza y tradición

Si bien muchas de estas poblaciones todavía no forman parte de los circuitos turísticos más concurridos , sus atractivos y particularidades las convierten en destinos que merecen ser descubiertos.

Es una provincia reconocida tanto por los majestuosos escenarios que ofrece la Cordillera de los Andes como por su histórica y destacada industria vitivinícola . Dentro de este territorio también se encuentra una pequeña localidad que resulta especialmente atractiva para quienes buscan combinar experiencias diferentes, aventura y sabores regionales .

A menos de media hora de la capital mendocina se encuentra Chacras de Coria , un rincón de gran encanto que todavía conserva el espíritu de una joya poco explorada .

Esta pequeña localidad del reconocido departamento de Luján de Cuyo ofrece una combinación entre la calma característica de los pueblos y una propuesta gastronómica marcada por algunos de los sabores más destacados de la región. A su vez, los platos suelen disfrutarse junto a vinos de gran calidad y prestigio, mientras el entorno queda rodeado por los imponentes paisajes naturales que distinguen a la provincia de Mendoza.

Dónde queda Chacras de Coria

Chacras de Coria es una localidad pequeña situada en el sector norte de Mendoza, dentro del departamento de Luján de Cuyo. Su cercanía con la capital provincial constituye uno de sus principales atractivos, ya que se encuentra a apenas 13 kilómetros de la ciudad.

Por eso, representa una alternativa ideal para quienes desean alejarse del ritmo cotidiano y disfrutar de una propuesta que combina descanso, gastronomía y turismo vitivinícola.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Chacras de Coria?

Conocer su pasado y sus costumbres: esta pintoresca localidad mendocina cuenta con distintas propuestas para acercarse a su patrimonio y descubrir parte de su historia.

Una de las mejores maneras de recorrer sus construcciones más representativas y sitios emblemáticos es realizar el Circuito Histórico, una propuesta que permite visitar diferentes puntos de interés, entre ellos la Plaza General Gerónimo Espejo, el Paseo Cultural, la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y la Vieja Estación.

Disfrutar de sus paisajes naturales: como ocurre en distintos puntos de Mendoza, Chacras de Coria se caracteriza por contar con un escenario natural privilegiado. La localidad está emplazada entre extensos viñedos y hermosas vistas de las montañas, creando un entorno ideal para recorrer al aire libre.

Una alternativa muy recomendable consiste en alquilar una bicicleta y pedalear por la zona, visitando las diferentes bodegas y campos que forman parte del paisaje.

Disfrutar de la propuesta gastronómica local: durante una estadía en Chacras de Coria, probar los sabores característicos de la zona es una experiencia que no debería faltar.

La oferta abarca desde preparaciones tradicionales hasta alternativas de cocina más sofisticada. Además, varias de las visitas y recorridos por las bodegas ofrecen la posibilidad de acompañar la degustación de sus vinos más selectos con propuestas gastronómicas especialmente elaboradas.

Cómo llegar a Chacras de Coria

Para trasladarse hasta Chacras de Coria desde la ciudad de Mendoza, existen dos alternativas principales por ruta. Una de ellas es recorrer aproximadamente 13 kilómetros por el Corredor del Oeste, mientras que la otra opción consiste en tomar la Ruta Nacional 40 y completar un trayecto de unos 16 kilómetros. Según el camino elegido y las condiciones del tránsito, el recorrido en auto puede demandar entre 20 y 25 minutos.