Gimnasia y Tiro de Salta afrontará este viernes 27 de noviembre un partido decisivo frente a Tristán Suárez, por la vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal buscará una victoria como visitante para conseguir la clasificación a las semifinales.

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El encuentro comenzará a las 21:00 en el estadio 20 de Octubre y tendrá como árbitro principal a Juan Robledo.

La serie llega igualada después del empate 0-0 registrado en el estadio Gigante del Norte, aunque Tristán Suárez cuenta con ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la tabla anual.

El conjunto salteño está obligado a ganar en condición de visitante para continuar en la pelea por el ascenso a Primera División. Estos son los posibles escenarios para la revancha:

Si gana Gimnasia y Tiro: clasificará a las semifinales del Reducido.

Si empatan: avanzará Tristán Suárez por ventaja deportiva.

Si gana Tristán Suárez: el equipo local conseguirá la clasificación.

De esta manera, el Albo no podrá aprovechar un nuevo empate, ya que cualquier igualdad en el resultado global favorecerá al conjunto bonaerense.

Cómo llegan Gimnasia y Tiro y Tristán Suárez

Gimnasia y Tiro consiguió su lugar en los cuartos de final después de eliminar a Ferro Carril Oeste, uno de los equipos que más puntos había sumado durante la fase regular. El conjunto salteño dio el golpe en Caballito al imponerse por 1-0.

Por su parte, Tristán Suárez llega a esta instancia después de haber perdido por 3-1 ante Godoy Cruz en la final por el ascenso, resultado que lo dejó como subcampeón.

En el encuentro de ida, disputado el 22 de noviembre en el Gigante del Norte, ambos equipos igualaron sin goles, por lo que la definición quedó abierta para la revancha.

Además, los antecedentes recientes muestran una serie de enfrentamientos equilibrados. En los últimos cinco partidos entre ambos por la Primera Nacional, Tristán Suárez consiguió dos victorias como local y los otros tres encuentros terminaron empatados.