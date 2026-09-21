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21 de septiembre de 2026 - 14:32
Jujuy.

CEDEMS reclamó reapertura de paritarias y regularización laboral

El CEDEMS planteó reclamos por auxiliares, preceptores, docentes rurales y escuelas técnicas, además de pedir reabrir la discusión salarial.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
CEDEMS llevó al Ministerio reclamos salariales y laborales

CEDEMS llevó al Ministerio reclamos salariales y laborales

El gremio docente volvió a presentar demandas laborales y salariales ante Educación. También cuestionó gastos que afrontan docentes de su bolsillo.

El gremio docente volvió a presentar demandas laborales y salariales ante Educación. También cuestionó gastos que afrontan docentes de su bolsillo.

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La dirigente explicó que la convocatoria realizada frente al Ministerio tuvo como objetivo volver a visibilizar situaciones que, según sostuvo, llevan meses e incluso años sin resolución. Entre los principales puntos mencionó la situación de auxiliares docentes, preceptores, docentes rurales y trabajadores de escuelas técnicas, artísticas y agrotécnicas.

Reclamos por auxiliares docentes y preceptores desde el CEDEMS

Uno de los planteos está relacionado con los auxiliares docentes que tuvieron una modificación en su carga horaria. Según explicó Sosa, algunos pasaron de 12 a 15 horas, pero el gremio recibió reclamos de trabajadores que no figurarían como activos dentro del sistema administrativo.

Es como si fueran fantasmas. Esa situación completamente irregular se tiene que atender de una sola vez y darle estabilidad y seguridad a quienes ejercen ese cargo”, afirmó.

También se refirió a los preceptores. De acuerdo con la dirigente, existe un grupo que cobra por 16 horas y otro que percibe su salario por 15 pese a cumplir la misma carga horaria. Sosa indicó que para equiparar esa situación sería necesario un decreto del Ejecutivo provincial y sostuvo que el planteo lleva alrededor de dos años sin resolverse.

"Esa situación completamente irregular se tiene que atender de una sola vez y darle estabilidad y seguridad" "Esa situación completamente irregular se tiene que atender de una sola vez y darle estabilidad y seguridad"

Docentes rurales y pedidos de titularización

Otro de los puntos presentados por el CEDEMS está relacionado con los docentes rurales. La secretaria general señaló que el sector viene solicitando titularizaciones, al considerar que la falta de estabilidad también limita las posibilidades de acceder posteriormente a cargos de gestión y concursos.

Sosa reconoció las políticas de titularización que se realizan en otros sectores del sistema educativo, pero afirmó que el gremio reclama que esa posibilidad también alcance a los docentes rurales.

Escuelas técnicas, artísticas y agrotécnicas

El gremio también planteó situaciones vinculadas con trabajadores de escuelas técnicas y artísticas. Sosa mencionó como ejemplo a docentes que, según sostuvo, continúan esperando la homologación de sus títulos, un paso que consideran necesario para ingresar a planta, participar en concursos y contar con mayor estabilidad laboral.

La dirigente agregó que existen casos en los que los docentes tienen una baja anual y posteriormente vuelven a ser dados de alta meses después. Según su postura, estas demoras también pueden repercutir en el inicio normal de las clases de determinadas instituciones.

Además, indicó que desde escuelas técnicas y agrotécnicas llegan reclamos relacionados con infraestructura y disponibilidad de recursos, y aseguró que en algunos casos los propios docentes cubren gastos con dinero personal.

CEDEMS pidió reabrir las paritarias

El componente salarial fue otro de los ejes centrales. Sosa señaló que el sindicato está solicitando una reapertura de la discusión paritaria, al considerar insuficiente el esquema de incrementos anunciado por el Gobierno provincial.

“Para nosotros no está nada cerrado” “Para nosotros no está nada cerrado”

Entre los argumentos mencionó el incremento del transporte y el impacto que tiene sobre docentes que deben trasladarse hacia localidades del interior para trabajar. También afirmó que, pese al reconocimiento de algunos abonos de transporte, hay trabajadores que deben afrontar de su bolsillo otros viajes necesarios para cumplir con sus tareas.

Los gastos que afrontan los docentes

La dirigente también cuestionó los gastos que, según indicó, realizan los docentes para acompañar diferentes actividades escolares.

Como ejemplo mencionó la participación de las instituciones durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes, y aseguró que existen escuelas donde los aportes realizados por docentes durante septiembre alcanzaron aproximadamente los $40.000.

En ese contexto, recordó que el gremio había solicitado un bono de $300.000 para septiembre, pedido que, según señaló, no obtuvo una respuesta favorable. Sosa sostuvo que un comunicado solicitando a las escuelas que no pidan aportes no resuelve completamente el problema, porque muchas veces los docentes terminan colaborando por el vínculo que mantienen con sus estudiantes.

Reclamos por violencia laboral

Otro de los temas planteados fue la violencia laboral. La secretaria general sostuvo que el CEDEMS considera necesario que el Ministerio avance con políticas específicas de prevención y erradicación de situaciones de violencia dentro del ámbito educativo. Según afirmó, el sindicato recibe reclamos especialmente desde instituciones rurales y zonas alejadas de los principales centros urbanos.

Son reclamos que presentamos, presentamos y van estirando la respuesta. No queremos que pase el año sin que se atiendan”, resumió Sosa.

Desde el gremio indicaron que continuarán solicitando instancias de diálogo para obtener definiciones sobre cada uno de los planteos.

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