Paritarias en Jujuy: respuestas de los gremios y medidas para esta semana

Jujuy comienza este lunes 14 de septiembre con varios frentes gremiales abiertos tras las últimas negociaciones salariales . CEDEMS y ADEP rechazaron la propuesta provincial, APUAP inició una jornada de lucha de 48 horas y los docentes universitarios preparan nuevas acciones para este martes y jueves. Las definiciones surgieron de asambleas y plenarios realizados durante los últimos días, en un escenario donde los principales reclamos vuelven a concentrarse en salarios, descuentos por huelga y reapertura de las paritarias.

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Las medidas no son iguales en todos los sectores. Algunos gremios ya fijaron paros y movilizaciones, mientras otros optaron por protestas y mantienen abierta la discusión antes de avanzar con nuevas huelgas.

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) realizó el sábado su asamblea provincial y rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Jujuy. La secretaria general, Mercedes Sosa, confirmó la postura: “La asamblea rechazó la oferta salarial de parte del Gobierno de la provincia” .

El CEDEMS , gremio que representa a docentes de enseñanza media y superior, realizó este sábado su asamblea provincial. (Imagen de archivo)

El gremio también puso en el centro del reclamo los descuentos aplicados a docentes que participaron de medidas de fuerza. Sosa aseguró que existen casos en los que las quitas acumuladas alcanzaron los $500.000 y señaló que realizaron presentaciones para pedir explicaciones sobre las liquidaciones. Por el momento, CEDEMS no convocó a un nuevo paro . La próxima acción definida será una jornada de protesta el 21 de septiembre .

“Todavía no, porque la primera lucha es recuperar ahora lo que nos descontaron” “Todavía no, porque la primera lucha es recuperar ahora lo que nos descontaron”

Además, el sindicato resolvió participar de la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre y convocar durante octubre a una jornada de delegados para discutir la continuidad del plan de lucha. Entre los reclamos también aparecen la convocatoria a paritarias mensuales, mesas técnicas pendientes y la situación de los docentes que acompañan las actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

“Detrás de cada carroza hay un docente que está sosteniendo, apoyando, conteniendo y acompañando a esos estudiantes”, planteó Sosa.

ADEP rechazó el 6% y analiza cómo continuar

La Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), que representa principalmente a docentes del nivel inicial y primario, también manifestó su rechazo al esquema salarial comunicado por el Ejecutivo. Desde la Junta Provisoria calificaron el incremento como insuficiente y volvieron a plantear que el salario docente se mantiene muy lejos del costo de una canasta familiar. Jorge Calizaya señaló que el salario inicial ronda los $990.000 y mencionó como referencia una canasta de aproximadamente $1.568.000.

A diferencia de otros sindicatos, ADEP no anunció hasta ahora un paro provincial para esta semana. La Junta Provisoria adelantó que analiza acciones para visibilizar el rechazo, entre ellas cartelazos o movilizaciones en contraturno.

APUAP rechazó el 6% y anunció 48 horas de protesta en Jujuy

APUAP: 48 horas de protesta y paro este martes

La asamblea de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) rechazó por unanimidad la propuesta del 6% dividido en tres cuotas del 2% y resolvió una jornada provincial de lucha de 48 horas entre este lunes y el martes.

Este lunes habrá asambleas, volanteadas y cartelazos en los lugares de trabajo .

. El martes 15 se realizará un paro de 24 horas con movilización. La concentración será a las 9.30 en la sede del gremio, Ramírez de Velazco 508.

En los Valles, la modalidad será con asistencia y retiro, mientras que en Quebrada, Puna y Ramal será sin asistencia a los lugares de trabajo. Además de la cuestión salarial, APUAP advierte sobre sobrecarga laboral, pluriempleo y salida de profesionales del sistema público, y reclama una nueva convocatoria paritaria.

ADIUNJu y CONADU Histórica: clases públicas y una nueva paritaria nacional

La situación universitaria corre por un carril distinto porque la discusión salarial depende del Gobierno nacional. La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) participa del plan de lucha nacional impulsado junto con CONADU Histórica y otras federaciones universitarias.

El plenario nacional ratificó tres fechas centrales:

Martes 15 de septiembre: Jornada Nacional de Lucha, con clases públicas, actividades callejeras y acciones de visibilización.

Jornada Nacional de Lucha, con clases públicas, actividades callejeras y acciones de visibilización. Jueves 17 de septiembre: nueva Paritaria Nacional de la Docencia de las Universidades Nacionales y vigilia frente al Palacio Sarmiento.

nueva Paritaria Nacional de la Docencia de las Universidades Nacionales y vigilia frente al Palacio Sarmiento. Primera semana de octubre: convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria.

En Jujuy, ADIUNJu acompaña este esquema, que tiene como principales reclamos la recomposición salarial, el pago de la deuda acumulada y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El sector universitario había rechazado previamente una oferta salarial del 3% para septiembre y sostiene que existe una pérdida mucho mayor acumulada frente a la inflación.

La definición del jueves 17 será clave. CONADU Histórica anticipó que si la nueva paritaria no ofrece una respuesta suficiente, el plan de lucha podría profundizarse.

Qué ofreció el Gobierno de Jujuy en la última paritaria

La última ronda de negociaciones provinciales se desarrolló entre el 8 y 9 de septiembre.

El Ejecutivo comenzó ofreciendo un 5% de incremento distribuido entre septiembre, octubre y noviembre. Luego informó que aceptó una contrapropuesta gremial para llevar el esquema al 6%, con subas del 2% en cada uno de esos tres meses.

Según el anuncio oficial:

2% en septiembre .

. 2% en octubre .

. 2% en noviembre .

. Piso salarial de $1.070.000 para docentes y trabajadores de salud en noviembre .

. Piso de $1 millón para el escalafón general .

. Bono extraordinario en diciembre, todavía sin monto definido.

Existe, sin embargo, una diferencia importante entre la versión oficial y la de algunos sindicatos. El Gobierno sostuvo que el 6% respondió a una contrapropuesta de las entidades gremiales, mientras CEDEMS negó haber formulado ese pedido y aseguró que la oferta que recibió inicialmente fue del 5%.