Dónde y cómo acceder a métodos anticonceptivos en Jujuy

En Jujuy existen distintos métodos anticonceptivos que pueden solicitarse tanto en el sistema público de salud como a través de otros prestadores. Las opciones incluyen métodos de corta y larga duración, además de procedimientos como la vasectomía y la ligadura de trompas.

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En diálogo con Canal 4, Claudia Castro, directora de Maternidad, Infancia y Adolescencia, explicó dónde se puede solicitar información y acceder a estos métodos. “ Los métodos anticonceptivos están disponibles no solo en los puestos de salud, en Atención Primaria, también en hospitales”, indicó.

La funcionaria señaló que las consultas pueden realizarse con ginecólogos, médicos generalistas y licenciados en Obstetricia. Además, aclaró que “en aquellos lugares u horarios en los que no están ellos, también el personal que está dentro de un CAPS, que puede ser licenciado en Enfermería, puede brindar la información”.

Entre los procedimientos definitivos, Castro destacó el crecimiento del acceso de los hombres a la vasectomía. “A partir de la pandemia la provincia comenzó a dar respuesta en números muy importantes: más de 500 varones accedieron a la vasectomía en la provincia de Jujuy, de manera sostenida después de pandemia”, afirmó.

En cuanto a las ligaduras de trompas, explicó que la cantidad se mantiene estable: “Cerca de mil mujeres acceden, solicitan y acceden a la ligadura por año”.

Los jujeños y las vasectomías (Foto ilustrativa)

Castro remarcó, sin embargo, que la anticoncepción no se limita a estos procedimientos. “Sobre todo esto se debe a la posibilidad de primero tener información sobre el acceso a los métodos anticonceptivos”, señaló, y mencionó también los métodos reversibles y de larga duración, como los dispositivos intrauterinos y los implantes.

Para realizar consultas, agregó que continúa disponible el 0800 222 3444. “Es una línea de entrega de información inmediata ante cualquier duda sobre un método anticonceptivo de corta o larga duración”, explicó.

Bajaron los embarazos adolescentes

Durante la entrevista, Castro también se refirió a los cambios registrados en los embarazos adolescentes durante los últimos años. “En el año 2015 nosotros teníamos, de un total de 14.000 nacimientos, un 19% de embarazo adolescente”, recordó.

Diez años después, los registros mostraron otra situación. “En el año 2025 cerramos un total de 6.500 nacimientos en toda la provincia, con un porcentaje de embarazo adolescente del 7,1%”, detalló.

Según explicó, el registro más bajo se alcanzó en 2023, con un 6,5%, y vinculó esta evolución con el trabajo realizado en información y anticoncepción. “Ahora estamos cercanos a la media nacional y es producto de una política pública sostenida, de muchos años de trabajo”, concluyó.