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7 de septiembre de 2026 - 14:45
País.

La salud de Mirtha Legrand: se conoció el parte médico oficial

El sanatorio Mater Dei informó que la Mirtha Legrand permanece internada en una habitación común, donde continúa con estudios y tratamiento por una bronquitis.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mirtha Legrand

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Según informó el centro médico, la conductora de 99 años se encuentra en una habitación común, donde permanecerá para completar estudios y continuar con el tratamiento indicado por los profesionales.

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

“Para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente”, señalaron desde el Mater Dei al informar sobre la evolución de la histórica conductora.

Además, el comunicado transmitió un mensaje de su entorno: “Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”.

La salud de Mirtha Legrand&nbsp;

La salud de Mirtha Legrand

Desde el sanatorio indicaron también que, “de no mediar cambios”, el próximo parte médico oficial será difundido el miércoles.

Mirtha había ingresado durante la mañana de este lunes al centro médico porteño para realizarse estudios y controles relacionados con el cuadro de bronquitis que atraviesa.

Mirtha Legrand no estuvo en su programa

El problema de salud ya había obligado a la conductora a ausentarse este sábado de La noche de Mirtha. Previamente había presentado síntomas compatibles con un cuadro gripal y decidió permanecer en reposo como medida de precaución.

Su lugar en la tradicional “mesaza” fue ocupado por su nieta, Juana Viale, quien durante el programa envió un mensaje a su abuela.

“Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme”, expresó Viale durante la emisión.

También contó, con humor, cómo atravesaba esos días Mirtha: “Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”.

Ya había sufrido una bronquitis este año

No es el primer episodio de este tipo que atraviesa Mirtha Legrand durante 2026. En abril había padecido otro fuerte cuadro de bronquitis que la mantuvo alejada durante aproximadamente tres semanas de las grabaciones de su programa.

En aquella oportunidad, Juana Viale también estuvo encargada de reemplazarla al frente del ciclo televisivo.

Por el momento, Mirtha continúa internada en una habitación común del sanatorio Mater Dei, donde los médicos completarán los estudios correspondientes y seguirán de cerca su evolución.

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