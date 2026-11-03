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3 de noviembre de 2026 - 17:30
Deportes.

Incidentes en el clásico de Libertador: suspendieron el partido y hubo cuatro heridos

El encuentro entre Bancario y Herminio Arrieta terminó suspendido por disturbios entre hinchas. Tres policías y un simpatizante resultaron heridos.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Tres efectivos policiales y un simpatizante resultaron heridos en el clásico.

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El encuentro, correspondiente a la Liga Regional Jujeña de Fútbol, se disputaba en el estadio de Herminio Arrieta cuando comenzaron los disturbios. La situación obligó a intervenir al personal de Infantería de la Unidad Regional N° 4 para intentar restablecer el orden y garantizar la seguridad de los presentes.

Una bandera habría desencadenado los incidentes

De acuerdo con la información conocida, el conflicto comenzó cuando integrantes de la hinchada de San Francisco Bancario habrían exhibido una bandera perteneciente a Herminio Arrieta, situación que fue interpretada como una provocación por los simpatizantes del equipo rival.

Los simpatizantes comenzaron a forcejear la puerta hasta conseguir abrirla, presuntamente con la intención de recuperar la bandera. La situación generó momentos de tensión que derivaron en la intervención de los efectivos policiales.

Tres policías lesionados y un hincha herido

Cuando se produjeron los disturbios, personal de Infantería de la Unidad Regional N° 4 intervino para contener a los involucrados y evitar que los enfrentamientos continuaran.

Durante el operativo se registraron agresiones con piedras, que provocaron lesiones a tres efectivos policiales. Además, un simpatizante también resultó herido y debió recibir atención médica.

La situación obligó a detener momentáneamente el desarrollo del encuentro mientras los uniformados intentaban controlar los incidentes.

El clásico fue suspendido cuando Arrieta ganaba 1 a 0

Al momento de los incidentes, Herminio Arrieta se imponía por 1 a 0 sobre San Francisco Bancario y el encuentro se acercaba al entretiempo.

Los hechos impidieron la continuidad del compromiso deportivo, que finalmente quedó suspendido debido a las condiciones de seguridad.

Tras lo sucedido, San Francisco Bancario cuestionó públicamente el accionar policial y denunció que su vicepresidente, Federico González, sufrió una lesión en el rostro por el impacto de una bala de goma.

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