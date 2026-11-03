San Antonio, sede de la definición del Campeonato de Enduro Jujeño-Salteño

El Campeonato Jujeño-Salteño de Enduro tendrá su definición este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en la localidad de San Antonio , Jujuy. La competencia corresponderá a la séptima y última fecha del calendario, tendrá doble puntuación y reunirá a pilotos de distintas localidades de Jujuy, Salta y otras provincias del NOA.

La Asociación Jujeña de Enduro de Rescate (AJER) trabaja en los preparativos de una jornada que tendrá como principal atractivo la definición del campeonato y la incorporación de una nueva categoría destinada a mujeres.

Juan Manuel Zorrilla , integrante de la Asociación Jujeña de Enduro de Rescate, destacó las expectativas por la competencia que cerrará la temporada. "El sábado y el domingo tenemos una competencia de enduro que es la final del Jujeño-Salteño. Estamos con todos los preparativos para semejante final. Vienen pilotos no solo de Salta y Jujuy, sino de otras provincias también", expresó.

La última fecha tendrá un condimento especial debido a que otorgará doble puntuación , lo que será determinante para las posiciones finales del campeonato en las distintas categorías. Por su parte, Mateo Jiménez , también integrante de la asociación, anticipó una importante participación de corredores provenientes de diferentes puntos de la región.

"Mayormente son competidores de Jujuy, del interior, de diferentes localidades. Esperamos un 50% de los competidores de Salta, sobre todo del interior, y algunos de Tucumán", detalló. Además, aseguró que existe una importante expectativa por la convocatoria, ya que numerosos pilotos comenzaron a acercarse para conocer y probar el circuito.

Por primera vez habrá una categoría para mujeres

Una de las novedades de esta última fecha será la apertura de la categoría damas, que tendrá su primera participación dentro del Campeonato Jujeño-Salteño de Enduro. "Esta va a ser la primera carrera del campeonato en la que vamos a abrir las categorías damas. Estamos invitando a todas las chicas a que se acerquen, porque van a ver que este deporte no es exclusivamente de hombres", manifestó Zorrila.

El referente de la asociación remarcó que la intención es generar nuevos espacios de participación y permitir que más mujeres se incorporen a la disciplina y puedan demostrar sus habilidades sobre la moto.

Cómo será el circuito y qué medidas ambientales se aplicarán

La competencia se desarrollará en una finca privada ubicada cerca de la zona urbana de San Antonio. Según explicaron desde la organización, el trazado estará contenido íntegramente dentro del establecimiento.

Jiménez destacó que uno de los principales objetivos es garantizar el desarrollo de la actividad respetando el entorno natural. "Estamos tratando de prevenir y hacer mucho hincapié en el rastro cero. La AJER, en particular, tiene como uno de sus ejes el contacto con la naturaleza y el respeto por ella", explicó.

En este sentido, señaló que se realizaron estudios y gestiones para cumplir con las normativas correspondientes. "Estuvimos haciendo todos los estudios, las autorizaciones y un estudio de impacto ambiental para estar dentro de la normativa y evitar ciertas situaciones que sucedieron anteriormente", sostuvo.

Balance positivo del enduro y expectativas para el campeonato 2027

Además de la definición deportiva, la última fecha permitirá cerrar una temporada de trabajo conjunto entre diferentes instituciones del enduro regional. Zorrilla valoró la participación de clubes de Jujuy y Salta, incluyendo representantes de Orán, Tartagal y San Pedro de Jujuy, que contribuyeron al desarrollo de las competencias durante el año.

"Nos juntamos con otros clubes, porque del campeonato no solamente está la gente de Capital, sino también de Orán, Tartagal y San Pedro de Jujuy. La idea es que el año que viene podamos fortalecer mucho más esto, así que hacemos un balance muy positivo", afirmó.