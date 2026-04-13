13 de abril de 2026 - 20:41
Deportes.

Campeonato de Enduro del NOA: las mejores fotos del evento

La segunda fecha del Enduro del NOA en Jujuy mostró todo lo que tenia que tener, trazado técnico, barro y un fuerte trabajo en equipo.

Con gran convocatoria de pilotos y público, culminó en Jujuy la&nbsp;segunda fecha del Campeonato del NOA de Enduro, que se desarrolló durante dos jornadas en el circuito de Juan Galán. Foto 1/23

Con gran convocatoria de pilotos y público, culminó en Jujuy la segunda fecha del Campeonato del NOA de Enduro, que se desarrolló durante dos jornadas en el circuito de Juan Galán.

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Más de 150 pilotos participaron de la competencia que se desarrolló durante el finde, consolidando al enduro como uno de los deportes motor con mayor crecimiento en la región. Foto 2/23

Más de 150 pilotos participaron de la competencia que se desarrolló durante el finde, consolidando al enduro como uno de los deportes motor con mayor crecimiento en la región.

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Martín Buitrago, integrante de La Almona Team Foto 3/23

Martín Buitrago, integrante de La Almona Team

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Enduro NOA JUJUY Sábado (1) Foto 4/23
Enduro NOA JUJUY Sábado (2) Foto 5/23
Enduro NOA JUJUY Sábado (3) Foto 6/23
Enduro NOA JUJUY Sábado (4) Foto 7/23
Enduro NOA JUJUY Sábado (5) Foto 8/23
Enduro NOA JUJUY Sábado (6) Foto 9/23
Enduro NOA JUJUY Sábado (7) Foto 10/23
Enduro NOA JUJUY Sábado (8) Foto 11/23
Enduro NOA JUJUY Sábado (9) Foto 12/23
Enduro NOA JUJUY Sábado (10) Foto 13/23
Enduro NOA JUJUY Sábado (11) Foto 14/23
Enduro NOA JUJUY Sábado (12) Foto 15/23
Segunda fecha de enduro en Jujuy. Foto 16/23

Segunda fecha de enduro en Jujuy.

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Segunda fecha de enduro en Jujuy. Foto 17/23

Segunda fecha de enduro en Jujuy.

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Segunda fecha de enduro en Jujuy. Foto 18/23

Segunda fecha de enduro en Jujuy.

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Segunda fecha de enduro en Jujuy. Foto 19/23

Segunda fecha de enduro en Jujuy.

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Segunda fecha de enduro en Jujuy. Foto 20/23

Segunda fecha de enduro en Jujuy.

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enduro en jujuy Foto 21/23
Santiago Frias - enduro Foto 22/23
Santiago Frias - enduro 5° en la categoría Master B Foto 23/23

Santiago Frias - enduro

5° en la categoría Master B

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