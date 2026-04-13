Campeonato de Enduro del NOA: las mejores fotos del evento

La segunda fecha del Enduro del NOA en Jujuy mostró todo lo que tenia que tener, trazado técnico, barro y un fuerte trabajo en equipo.

Con gran convocatoria de pilotos y público, culminó en Jujuy la segunda fecha del Campeonato del NOA de Enduro , que se desarrolló durante dos jornadas en el circuito de Juan Galán.

Más de 150 pilotos participaron de la competencia que se desarrolló durante el finde, consolidando al enduro como uno de los deportes motor con mayor crecimiento en la región.

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