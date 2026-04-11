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11 de abril de 2026 - 15:44
Deportes.

El enduro ya se vive en Jujuy: así se vive la jornada del Campeonato del NOA

Con gran convocatoria y presencia de pilotos de toda la región, arrancó la actividad en el circuito de Juan Galán. La competencia continúa este domingo con las categorías principales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Enduro NOA JUJUY Sábado (6)
Enduro NOA JUJUY Sábado (1)
Enduro NOA JUJUY Sábado (2)
Enduro NOA JUJUY Sábado (3)
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Enduro NOA JUJUY Sábado (10)
Enduro NOA JUJUY Sábado (11)
Enduro NOA JUJUY Sábado (12)

Este sábado comenzó a vivirse la segunda fecha del Campeonato del NOA de enduro en Jujuy, con una importante participación de pilotos y público que se acercó desde temprano al circuito ubicado en la zona de Juan Galán.

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Desde las primeras horas de la mañana, el predio mostró movimiento con las categorías infantiles y promocionales, que fueron las encargadas de abrir la jornada en un circuito que combina técnica y exigencia física. La propuesta también convocó a familias y aficionados, que se ubicaron en distintos sectores del recorrido para seguir de cerca el paso de las motos y disfrutar del espectáculo.

El evento, con entrada libre y gratuita, se presenta como una opción para pasar el fin de semana al aire libre, en contacto con la naturaleza y el deporte motor.

Martín Buitrago, integrante de La Almona Team, aseguró que “estamos muy contentos, muy agradecidos sobre todo por la devolución de los pilotos a la calidad del circuito que pusimos, la pista que tuvimos hoy a pesar de la inclemencia del tiempo”.

“Era un desafío grande para lo que es La Almona Team y gracias a Dios hoy, el día de hoy se cumplió”, dijo y marcó que “mañana lo especial, lo más fuerte, pero ya con la prueba de hoy, con todas las correcciones que hicimos del circuito, con el control que hicimos, cómo funcionó todo, mañana no podría fallar nada”.

Enduro del NOA en Jujuy

Destacó que hay un total de 180 pilotos que participan de la fecha, y que se trabajó mucho para lograr este éxito. “Costó mucho, sobre todo el armado del circuito, porque era un circuito nuevo que no estaba hecho, todo de cero, pero venimos trabajando hace dos meses y medio con todo lo que es la organización, así que contentos porque todo lo que costó y nos costó el tiempo que le dedicamos, hoy dio su fruto”.

Sobre la carrera de las categorías infantiles, dijo que “tenemos aparte cuatro o cinco chicos de infantil que da un placer verlos, a todos, y esa es la base, como cualquier deporte, si no tenés chicos no tenés futuro, así que contentos, agradecidos con la gente, con los sponsors y la familia”, cerró.

Campeonato del NOA de Enduro en Jujuy: lo que se viene

La actividad continuará este domingo, cuando será el turno de las categorías principales, que protagonizarán las competencias más intensas del campeonato. Se espera que desde las 11 de la mañana se viva el momento de mayor adrenalina, con pilotos que buscarán posicionarse en la tabla del torneo regional.

Con una convocatoria que supera los 150 participantes, el enduro vuelve a posicionarse como uno de los eventos deportivos destacados del fin de semana en Jujuy.

Enduro NOA JUJUY Sábado (1)
Enduro NOA JUJUY Sábado (2)
Enduro NOA JUJUY Sábado (3)
Enduro NOA JUJUY Sábado (4)
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Enduro NOA JUJUY Sábado (10)
Enduro NOA JUJUY Sábado (11)
Enduro NOA JUJUY Sábado (12)

El relato de uno de los organizadores en la previa:

Embed - Enduro NOA en Jujuy: un espectáculo pensado para disfrutar en familia

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