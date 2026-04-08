Más de 150 pilotos llegan a Jujuy para una nueva fecha del Campeonato del NOA de enduro

Jujuy será sede de la Segunda Fecha del Campeonato del NOA de enduro

Jujuy se prepara para vivir un fin de semana a puro deporte motor con la llegada de la segunda fecha del Campeonato del NOA de enduro , un evento que reunirá a pilotos de distintas provincias en un circuito completamente nuevo.

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“Logramos conseguir una fecha del campeonato del NOA y estamos muy contentos por eso”, expresó Martín Buitrago, uno de los organizadores, en diálogo con TodoJujuy .

Uno de los puntos destacados de esta edición será el trazado, que fue diseñado desde cero por el equipo organizador. “Hicimos un circuito nuevo, muy técnico, que va a tener una demanda física importante para los pilotos” , explicó Buitrago.

El desafío no solo estará en la competencia, sino también en la exigencia del recorrido, pensado para estar a la altura de una fecha del campeonato regional y ofrecer una experiencia distinta a los competidores.

Un evento para toda la familia

La actividad se desarrollará durante tres jornadas. El viernes estarán destinadas las pruebas libres, mientras que el sábado y domingo se concentrará la competencia con distintas categorías.

El sábado competirán categorías infantiles y promocionales, mientras que el domingo será el turno de las categorías más competitivas, que recorrerán el circuito principal.

Además, el evento está pensado para el público en general. “Hay un predio importante donde la familia va a poder ver gran parte del circuito”, indicó el organizador.

El acceso será por el camino a Juan Galán, donde se realizaron mejoras para facilitar la llegada de vehículos particulares.

WhatsApp Image 2026-04-07 at 16.51.41 Campeonato de Enduro en Jujuy.

Un deporte que crece en Jujuy

El enduro viene mostrando un crecimiento sostenido en la provincia, con cada vez más participantes y nuevas generaciones que se suman a la disciplina. “Es un deporte que siempre tuvo sus altibajos, pero cada vez tiene más adeptos”, señaló Buitrago.

En ese sentido, destacó el rol de los clubes y equipos locales, que no solo impulsan la competencia, sino también la formación de jóvenes pilotos.

Más de 150 pilotos en competencia

Para esta fecha, se espera la participación de más de 150 competidores provenientes de distintos puntos del NOA, lo que anticipa un evento de gran convocatoria. La organización, a cargo del Almona Team, contó con el acompañamiento de instituciones y empresas locales, además del apoyo del Gobierno provincial y la Secretaría de Deportes.