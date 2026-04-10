Enduro NOA en Jujuy: un espectáculo pensado para disfrutar en familia y en contacto con la naturaleza

Jujuy será sede de la Segunda Fecha del Campeonato del NOA de enduro

La segunda fecha del Campeonato del NOA de Enduro no solo traerá competencia a Jujuy, sino también una propuesta pensada para el público. Con un circuito especialmente adaptado para mejorar la visibilidad, el evento busca ofrecer una experiencia diferente tanto para los fanáticos como para quienes se acerquen por primera vez.

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“Queríamos que la gente pueda disfrutar del espectáculo, que se siente con su reposera y vea varias motos en acción” , explicó el organizador Martín Buitrago en diálogo con TodoJujuy .

A diferencia de otras competencias, donde gran parte del recorrido se pierde en zonas de difícil acceso, en esta oportunidad se trabajó en un sector específico para acercar la acción a los espectadores.

“En el enduro, muchas veces los pilotos se meten en el monte y no los ves. Entonces hicimos un ‘prime’ en la ladera del cerro para que la gente pueda seguir la carrera” , detalló.

El circuito contará con dos recorridos: uno largo de aproximadamente 12 kilómetros y otro corto de casi 6, ambos con distintos niveles de exigencia.

WhatsApp Image 2026-04-07 at 16.51.41 Campeonato de Enduro en Jujuy.

El momento más esperado del fin de semana

La actividad se desarrollará durante el sábado y domingo, pero será el domingo por la mañana cuando se viva el punto más alto de la competencia. “El espectáculo más fuerte es el domingo, con las categorías que pelean el campeonato”, indicó Buitrago.

Desde las 11 comenzarán a correr las divisiones más competitivas, con pilotos que buscarán posicionarse en la tabla del campeonato regional.

Un evento abierto y accesible

Uno de los aspectos destacados de la jornada será su carácter abierto. La entrada será libre y gratuita, lo que permite que cualquier persona pueda acercarse a disfrutar del evento. “La gente entra gratis, la idea es que puedan venir, pasar el día y disfrutar del enduro en familia”, afirmó el organizador.

El acceso será por el camino a Juan Galán, donde se habilitó un predio para estacionamiento, facilitando la llegada de vehículos particulares.

“Es un deporte que une. No importa si sos bueno o malo, todos van al mismo lugar. Si alguien se cae, siempre hay otro que lo ayuda”, destacó Buitrago.

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