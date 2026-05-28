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28 de mayo de 2026 - 09:59
Jujuy.

Robaron una máquina agrícola en una finca de Pampa Blanca: sería el tercero en una semana

Delincuentes ingresaron a una finca en Las Pichanas, en Pampa Blanca, y se robaron una máquina pulverizadora. Sería el tercer robo en una misma semana.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Robo en Las Pichanas - Imagen creada con IA&nbsp;

Robo en Las Pichanas - Imagen creada con IA 

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la zona de Las Pichanas, en Pampa Blanca, donde delincuentes sustrajeron una máquina pulverizadora de una finca del sector. El robo habría ocurrido en las últimas horas y volvió a generar alarma entre productores y vecinos de la zona rural.

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Según trascendió, el equipamiento agrícola fue sustraído del predio sin que hasta el momento se conozca el paradero de los responsables.

Robaron una máquina pulverizadora en Pampa Blanca - Imagen creada con IA
Robaron una máquina pulverizadora en Pampa Blanca - Imagen creada con IA

Robaron una máquina pulverizadora en Pampa Blanca - Imagen creada con IA

Ya serían tres los robos en una semana

El episodio se suma a otros hechos delictivos denunciados recientemente en distintos puntos de la localidad. De acuerdo con vecinos del sector, ya serían tres los robos registrados durante esta semana, situación que incrementó la preocupación entre quienes viven y trabajan en la zona.

Productores rurales señalaron que existe temor por el crecimiento de estos delitos, especialmente por el valor económico de las herramientas y maquinarias utilizadas para las tareas agrícolas.

Sospechan de una posible colaboración local

Vecinos indicaron además que personas provenientes de otras zonas estarían llegando para cometer los ilícitos, aunque sospechan que podrían contar con apoyo o información brindada desde la propia localidad.

Esta hipótesis surgió debido al conocimiento que tendrían los delincuentes sobre los movimientos en las fincas y los lugares donde se encuentran guardadas las maquinarias y herramientas.

Piden mayor atención y colaboración de la comunidad

Ante esta situación, solicitaron a la comunidad mantenerse alerta frente a posibles ofrecimientos de herramientas, maquinaria agrícola u otros elementos de dudosa procedencia.

Asimismo, pidieron que cualquier dato o información que pueda resultar útil sea comunicado de inmediato a la Policía para colaborar con las investigaciones y tratar de recuperar los elementos robados.

La reiteración de hechos delictivos en sectores rurales vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar la seguridad en las fincas y caminos de la región.

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