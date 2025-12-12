Se incendió una finca en Pampa Blanca y dejó importantes daños materiales

El pasado miércoles, personal del Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional Nº6 respondió a un llamado de emergencia que alertaba sobre un incendio en una finca ubicada en la ciudad de Pampa Blanca. Al llegar al lugar, los efectivos observaron una columna de humo que provenía de una de las estufas utilizadas en el predio.

Se incendió una finca en Pampa Blanca y dejó importantes daños materiales Se incendió una finca en Pampa Blanca y dejó importantes daños materiales El incendio se originó en una estufa de 240 peines Según informaron desde el cuartel, el foco ígneo se encontraba en una estufa de 240 peines que estaba combustionándose al momento del arribo del personal. La intensidad del humo y el nivel de combustión obligaron a actuar con rapidez para evitar su propagación dentro del establecimiento rural.

Trabajo conjunto y control total del siniestro Bomberos de la Policía trabajaron de manera coordinada con el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Monterrico y personal de la Comisaría Seccional 54°. Gracias a la intervención conjunta, lograron sofocar el incendio por completo, evitando mayores daños y resguardando la seguridad de los trabajadores del lugar.

Solo se registraron pérdidas materiales Desde la fuerza informaron que, a pesar de la magnitud del humo inicial, el incidente no dejó heridos y las pérdidas fueron únicamente materiales, limitadas a la estructura de la estufa afectada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.