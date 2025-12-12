viernes 12 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de diciembre de 2025 - 09:09
Siniestro.

Se incendió una finca en Pampa Blanca y dejó importantes daños materiales

Una estufa de secado de tabaco provocó el incendio dentro de una finca en Pampa Blanca. No hubo heridos pero sí daños materiales.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Se incendió una finca en Pampa Blanca y dejó importantes daños materiales

Se incendió una finca en Pampa Blanca y dejó importantes daños materiales

El pasado miércoles, personal del Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional Nº6 respondió a un llamado de emergencia que alertaba sobre un incendio en una finca ubicada en la ciudad de Pampa Blanca. Al llegar al lugar, los efectivos observaron una columna de humo que provenía de una de las estufas utilizadas en el predio.

Lee además
femicidio en pampa blanca: se conocio el resultado de la autopsia de angelina gonzalez
Policiales.

Femicidio en Pampa Blanca: se conoció el resultado de la autopsia de Angelina González
femicidio en pampa blanca: quiero que se esclarezca, dijo la mama de angelina gonzalez
Jujuy.

Femicidio en Pampa Blanca: "Quiero que se esclarezca", dijo la mamá de Angelina González

Se incendió una finca en Pampa Blanca y dejó importantes daños materiales
Se incendió una finca en Pampa Blanca y dejó importantes daños materiales

Se incendió una finca en Pampa Blanca y dejó importantes daños materiales

El incendio se originó en una estufa de 240 peines

Según informaron desde el cuartel, el foco ígneo se encontraba en una estufa de 240 peines que estaba combustionándose al momento del arribo del personal. La intensidad del humo y el nivel de combustión obligaron a actuar con rapidez para evitar su propagación dentro del establecimiento rural.

Trabajo conjunto y control total del siniestro

Bomberos de la Policía trabajaron de manera coordinada con el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Monterrico y personal de la Comisaría Seccional 54°. Gracias a la intervención conjunta, lograron sofocar el incendio por completo, evitando mayores daños y resguardando la seguridad de los trabajadores del lugar.

Solo se registraron pérdidas materiales

Desde la fuerza informaron que, a pesar de la magnitud del humo inicial, el incidente no dejó heridos y las pérdidas fueron únicamente materiales, limitadas a la estructura de la estufa afectada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Femicidio en Pampa Blanca: se conoció el resultado de la autopsia de Angelina González

Femicidio en Pampa Blanca: "Quiero que se esclarezca", dijo la mamá de Angelina González

Confirman que las personas calcinadas en un auto en Pampa Blanca eran pareja

Por el asesinato de la pareja en Pampa Blanca hay cuatro detenidos

Reportaron dos muertos en distintos accidentes en rutas jujeñas

Lo que se lee ahora
¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Dolor por la muerte de un cantante de cumbia.
Espectáculos.

Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Alerta amarilla en Jujuy.
Tiempo.

Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales
AHORA.

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo.
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel