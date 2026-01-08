Blanco total en Abra Pampa: el granizo cubrió calles y canchas este jueves

El granizo en Abra Pampa. (Foto Chavito Comunica)

Abra Pampa vivió un fuerte temporal de granizo durante la tarde de este jueves, dejando calles completamente blancas, canchas de fútbol y otros sectores cubiertos por una gruesa capa de hielo. Las imágenes muestran la magnitud de la caída, que generó inconvenientes en el tránsito y obligó a suspender actividades al aire libre.

El fenómeno afectó a los vecinos de la zona, complicando la rutina diaria en esta ciudad de la puna jujeña.

Alerta amarilla se mantiene para la noche y viernes El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por tormentas para esta noche y mañana viernes en varias punas: Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. Se esperan más precipitaciones que podrían agravar la situación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Recomendaciones para enfrentar el mal tiempo Las autoridades instan a la población a tomar precauciones. Estas son las principales medidas:

Evitá salir a la calle.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.