jueves 08 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de enero de 2026 - 18:46
Temporal.

Blanco total en Abra Pampa: el granizo cubrió calles y canchas este jueves

Intenso temporal complicó el tránsito y actividades al aire libre en la Puna jujeña, con alerta amarilla vigente para varias zonas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El granizo en Abra Pampa. (Foto Chavito Comunica)

El granizo en Abra Pampa. (Foto Chavito Comunica)

Abra Pampa vivió un fuerte temporal de granizo durante la tarde de este jueves, dejando calles completamente blancas, canchas de fútbol y otros sectores cubiertos por una gruesa capa de hielo. Las imágenes muestran la magnitud de la caída, que generó inconvenientes en el tránsito y obligó a suspender actividades al aire libre.

Lee además
En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Tiempo.

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá
jujuy sigue bajo alerta por tormentas y granizo: que zonas abarca y por cuanto tiempo
Pronóstico.

Jujuy sigue bajo alerta por tormentas y granizo: qué zonas abarca y por cuánto tiempo

El fenómeno afectó a los vecinos de la zona, complicando la rutina diaria en esta ciudad de la puna jujeña.

Alerta amarilla se mantiene para la noche y viernes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por tormentas para esta noche y mañana viernes en varias punas: Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. Se esperan más precipitaciones que podrían agravar la situación.

  • Evitá salir a la calle.

  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

  • Desconectá electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Jujuy sigue bajo alerta por tormentas y granizo: qué zonas abarca y por cuánto tiempo

Preocupación en Rosario de Lerma por nueva alerta por tormentas para este jueves

Una fuerte tormenta de granizo sorprendió a Abra Pampa

La inteligencia artificial destacó a Todo Jujuy como el diario más leído de la provincia

Lo que se lee ahora
Sin agua.
Servicios.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Sin agua.
Servicios.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Incendio en Jujuy.
Terrible.

Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

Calles y rutas inundadas en Rosario de Lerma. video
Tormentas.

Rosario de Lerma afectada por un fuerte temporal: cortes de ruta e inundaciones

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnelderivador video
Inundado.

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

Hospital Snopek: te colocan un inyectable y te mandan a la casa video
Salud.

Hospital Snopek: "te colocan un inyectable y te mandan a la casa"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel