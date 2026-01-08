Blanco total en Abra Pampa: el granizo cubrió calles y canchas este jueves

Abra Pampa vivió un fuerte temporal de granizo durante la tarde de este jueves, dejando calles completamente blancas, canchas de fútbol y otros sectores cubiertos por una gruesa capa de hielo. Las imágenes muestran la magnitud de la caída, que generó inconvenientes en el tránsito y obligó a suspender actividades al aire libre.
El fenómeno afectó a los vecinos de la zona, complicando la rutina diaria en esta ciudad de la puna jujeña.
Alerta amarilla se mantiene para la noche y viernes
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por tormentas para esta noche y mañana viernes en varias punas: Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. Se esperan más precipitaciones que podrían agravar la situación.
Recomendaciones para enfrentar el mal tiempo
Las autoridades instan a la población a tomar precauciones. Estas son las principales medidas:
