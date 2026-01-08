Preocupación en Rosario de Lerma por nueva alerta por tormentas para este jueves

La preocupación vuelve a instalarse en Rosario de Lerma luego de que Defensa Civil de Salta confirmara una nueva alerta amarilla por tormentas que regirá este jueves 8 de enero, desde las 18 horas y hasta la medianoche. La advertencia fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante la posibilidad de que se repitan fenómenos similares a los registrados en las últimas horas.

Según informó el organismo, durante la tarde y noche se esperan tormentas de variada intensidad, que podrían ser localmente fuertes y presentarse con granizo, abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Además, se anticipa que la precipitación acumulada podría ubicarse entre 20 y 50 milímetros, con la chance de superar esos valores en algunos puntos. En los sectores de alta cordillera, las precipitaciones podrían darse mayormente en forma de granizo y hasta nieve.

ROSARIO DE LERMA - temporal Las zonas alcanzadas por la alerta por tormentas Valles de Cachi

Valles de Cafayate

Valles de Chicoana

Valles de La Caldera

Valles de La Poma

Valles de Molinos

Valles de Rosario de Lerma

Valles de San Carlos

Pre Puna de Iruya

Pre Puna de Orán

Pre Puna de Santa Victoria Temporal en el Valle de Lerma El aviso se emite en un contexto de fuerte tensión luego del temporal que azotó a Rosario de Lerma en la jornada anterior. Las lluvias intensas —que dejaron cerca de 100 milímetros en apenas 45 minutos— provocaron calles inundadas, rutas cortadas, vehículos arrastrados por la corriente y familias que debieron autoevacuarse por la crecida del agua. El fenómeno fue calificado como “histórico” por vecinos y autoridades locales debido a la rapidez y magnitud con la que se desarrolló.

Mientras se monitorea la evolución del tiempo, desde Defensa Civil de Salta pidieron a la población mantenerse informada y extremar los cuidados ante la posibilidad de nuevas tormentas fuertes que podrían complicar aún más el estado de caminos y zonas vulnerables. El informe de Jaime Barrera - periodista del Valle de Lerma: Embed - Temporal en Salta: qué pasó en Rosario de Lerma y qué preocupa para los próximos días

