jueves 08 de enero de 2026

7 de enero de 2026 - 20:51
Tormentas.

Rosario de Lerma afectada por un fuerte temporal: cortes de ruta e inundaciones

Una de las ciudades de la provincia vecina de Salta otra vez bajo el agua. La Ruta Nacional 68 sufrió cortes, inundaciones y el agua arrastró al menos tres vehículos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Calles y rutas inundadas en Rosario de Lerma.

Calles y rutas inundadas en Rosario de Lerma.

El temporal azotó a varias localidades de Salta

Las intensas lluvias registradas esta tarde causaron serios inconvenientes en el Valle de Lerma, Salta, con anegamientos, cortes totales de rutas y complicaciones en varios municipios. El fuerte caudal de agua caído en poco tiempo dejó vehículos varados e interrumpió la circulación, afectando principalmente a Rosario de Lerma, La Florida y corredores viales aledaños, tal como pronosticaron las autoridades.

temporal en Salta

Temporal en Valle de Lerma, Salta.

La tormenta de esta tarde generó anegamientos y cortes de ruta. Las zonas más afectadas, Rosario De Lerma (ruta 86/23), el tramo El Carril y La Merced (ruta 68) y La Viña (ruta 68).

Puntos críticos en la Ruta Nacional 68

Uno de los sectores más comprometidos fue la Ruta Nacional 68, donde múltiples tramos quedaron inundados por el desborde de canales y arroyos locales. La Policía informó que no se registraron desbordes de ríos mayores, pero los canales menores superaron su capacidad, paralizando el tránsito vehicular en ambas direcciones.

Cortes provisionales y pronóstico

Las autoridades confirmaron que los cortes viales se mantendrán al menos hasta las 22 horas, siempre que no haya nuevas precipitaciones. Salta Capital experimentó efectos menores, pero el Valle de Lerma concentró la mayor parte de los daños, con recomendaciones de evitar desplazamientos innecesarios durante la tormenta. (378 caracteres)

