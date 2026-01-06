Tormentas eléctricas en Jujuy: qué precauciones tomar en el cerro para evitar tragedias

La muerte de un turista de 32 años, oriundo de Buenos Aires, alcanzado por un rayo mientras realizaba una excursión en la zona de Yavi , volvió a poner en foco los riesgos de las tormentas eléctricas en Jujuy y la importancia de extremar precauciones al realizar actividades al aire libre.

El hecho ocurrió el sábado pasado en la comunidad de Casti, a unos 22 kilómetros de La Quiaca , cuando la víctima intentaba resguardarse junto a su pareja en medio de precipitaciones y truenos. La causa de muerte fue una fulguración, es decir, el impacto directo de un rayo.

En diálogo con Canal 4 de Jujuy, un especialista en seguridad explicó que este tipo de episodios no son excepcionales. “En el mundo mueren unas 20 mil personas por año por descargas eléctricas de rayos. En Argentina, alrededor de 20 personas también pierden la vida cada año por este motivo” , advirtió Eduardo Arellano emergentólogo especialista.

Según señaló, las tormentas eléctricas representan una emergencia real , especialmente en zonas de montaña y, en el caso de Jujuy, en la Puna, donde el clima puede cambiar de manera repentina y las condiciones del terreno agravan los riesgos.

Evitar excursiones con pronóstico de tormenta

La principal recomendación es clara y radica en no salir a la montaña si hay pronóstico de tormentas. “Lo primero es suspender la actividad. Antes de hacer una excursión hay que consultar el clima, ya sea con el Servicio Meteorológico o con la gente del lugar, que conoce cómo se comporta la montaña”, explicó el emergentólogo.

Remarcó además que muchos accidentes ocurren con personas que no son de la zona y desconocen que la lluvia en la montaña no se comporta igual que en el llano, con riesgo de crecidas repentinas, derrumbes y descargas eléctricas.

image.png Tormentas eléctricas en Jujuy

Por qué el rayo puede alcanzar a una persona

Arellano detalló que el cuerpo humano es conductor de electricidad, por lo que en medio de una tormenta eléctrica cualquier persona puede convertirse en blanco de una descarga, incluso sin un impacto directo.

“El rayo puede caer de forma directa, por descarga lateral o impactar cerca y afectar a través del suelo”, explicó. También advirtió sobre los árboles, que funcionan como conductores naturales, y sobre objetos metálicos.

“Metales, cadenas, celulares, elementos que llevamos en la mochila, todo eso conduce electricidad”, señaló.

Qué hacer si la tormenta sorprende en el camino

Si el mal tiempo aparece de manera imprevista durante una excursión, la recomendación es buscar refugio de inmediato. “Un lugar con techo, una construcción o un refugio natural es lo ideal”, indicó.

En caso de quedar a campo abierto, explicó que la posición más segura es ponerse en cuclillas, haciéndose ‘bolita’, para reducir el área de impacto. Acostarse en el piso, aclaró, no es recomendable. También subrayó la importancia de no internarse solos en zonas que no se conocen y de identificar siempre una posible ruta de escape.

Señales del terreno que pueden salvar vidas

Como dato clave para quienes recorren zonas de montaña, el especialista mencionó la presencia de postes con marcas rojas que suelen verse en rutas y caminos de altura.

“Esos palos indican hasta dónde llega el nivel del agua cuando hay inundaciones. Si empieza a llover fuerte, el agua puede alcanzar esa marca”, explicó Arellano.