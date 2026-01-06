Anuncian tormentas por varios días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

La alerta amarilla rige por tormentas de variada intensidad, con posibles lluvias fuertes, granizo, rayos, ráfagas hasta 80 km/h y acumulados de 20-50 mm (superables en puntos aislados). En alta cordillera, precipitaciones como granizo o nieve.
Miércoles tarde y noche, y jueves tarde y noche: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi.
Jueves tarde y noche: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara.
Recomendaciones de seguridad
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) insta a seguir estas medidas ante la alerta amarilla:
Evitá salir.
No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
Desconectá electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.