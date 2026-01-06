Anuncian tormentas por varios días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Se esperan tormentas en Jujuy para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una alerta amarilla por dos días para diferentes áreas de la provincia de Jujuy, con probables tormentas eléctricas, granizo y vientos fuertes.

La alerta amarilla rige por tormentas de variada intensidad, con posibles lluvias fuertes, granizo, rayos, ráfagas hasta 80 km/h y acumulados de 20-50 mm (superables en puntos aislados). En alta cordillera, precipitaciones como granizo o nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) insta a seguir estas medidas ante la alerta amarilla:

Jueves tarde y noche: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara.

Miércoles tarde y noche, y jueves tarde y noche: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

