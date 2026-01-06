martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 19:26
Lluvias.

Anuncian tormentas por varios días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Rige alerta amarilla por dos días con tormentas, vientos fuertes, posible granizo y actividad eléctrica. El detalle de qué zonas estarán afectadas y qué días.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Se esperan tormentas en Jujuy para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una alerta amarilla por dos días para diferentes áreas de la provincia de Jujuy, con probables tormentas eléctricas, granizo y vientos fuertes.

Áreas y horarios afectados

La alerta amarilla rige por tormentas de variada intensidad, con posibles lluvias fuertes, granizo, rayos, ráfagas hasta 80 km/h y acumulados de 20-50 mm (superables en puntos aislados). En alta cordillera, precipitaciones como granizo o nieve.

  • Miércoles tarde y noche, y jueves tarde y noche: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi.

  • Jueves tarde y noche: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara.

mapa_alertas (1)

Recomendaciones de seguridad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) insta a seguir estas medidas ante la alerta amarilla:

  • Evitá salir.

  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

  • Desconectá electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

