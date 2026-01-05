lunes 05 de enero de 2026

5 de enero de 2026 - 08:31
Pronóstico.

Descenso de temperaturas y posibles tormentas para esta semana en Jujuy

Si bien no rige alerta amarilla para las próximas horas, el SMN adelantó que Jujuy atravesará una semana totalmente inestable con posibles tormentas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Tiempo en Jujuy - Tormentas

Tiempo en Jujuy - Tormentas

Qué dice el pronóstico del SMN para esta semana en Jujuy

Lunes: baja máxima y aumento de nubosidad

Para este lunes, se espera una temperatura máxima de 23°C, con cielo entre nublado y parcialmente despejado durante la mañana. Desde la tarde, el cielo estará cubierto, momento en el que aumentarán las probabilidades de lluvias.

cielo nublado tormentas jujuy (2)

Martes: más humedad y posibles precipitaciones

El martes la máxima ascenderá levemente a 25°C, pero continuará la inestabilidad. El pronóstico indica probables precipitaciones durante la mañana y la tarde, con un nivel de humedad que rondará el 62%.

Miércoles en adelante: más descenso de temperatura y tormentas

A partir del miércoles, las máximas volverán a bajar y se ubicarán entre 23°C, 22°C y 19°C en los días siguientes.

Durante este periodo, se espera cielo parcialmente nuboso, presencia de tormentas eléctricas, lluvias débiles e inestabilidad constante en gran parte del territorio jujeño.

tormentas lluvias

