Descenso de temperaturas y posibles tormentas para esta semana en Jujuy

Tiempo en Jujuy - Tormentas

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alerta amarilla para Jujuy ni para este lunes, martes o miércoles, el pronóstico anticipa una semana marcada por la inestabilidad, con descenso de temperaturas y alta probabilidad de tormentas.

Qué dice el pronóstico del SMN para esta semana en Jujuy Lunes: baja máxima y aumento de nubosidad Para este lunes, se espera una temperatura máxima de 23°C, con cielo entre nublado y parcialmente despejado durante la mañana. Desde la tarde, el cielo estará cubierto, momento en el que aumentarán las probabilidades de lluvias.

cielo nublado tormentas jujuy (2) Martes: más humedad y posibles precipitaciones El martes la máxima ascenderá levemente a 25°C, pero continuará la inestabilidad. El pronóstico indica probables precipitaciones durante la mañana y la tarde, con un nivel de humedad que rondará el 62%.

Miércoles en adelante: más descenso de temperatura y tormentas A partir del miércoles, las máximas volverán a bajar y se ubicarán entre 23°C, 22°C y 19°C en los días siguientes.

Durante este periodo, se espera cielo parcialmente nuboso, presencia de tormentas eléctricas, lluvias débiles e inestabilidad constante en gran parte del territorio jujeño. tormentas lluvias

