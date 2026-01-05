Descenso de temperaturas y posibles tormentas para esta semana en Jujuy

Qué dice el pronóstico del SMN para esta semana en Jujuy
Lunes: baja máxima y aumento de nubosidad
Para este lunes, se espera una temperatura máxima de 23°C, con cielo entre nublado y parcialmente despejado durante la mañana. Desde la tarde, el cielo estará cubierto, momento en el que aumentarán las probabilidades de lluvias.
Martes: más humedad y posibles precipitaciones
El martes la máxima ascenderá levemente a 25°C, pero continuará la inestabilidad. El pronóstico indica probables precipitaciones durante la mañana y la tarde, con un nivel de humedad que rondará el 62%.
Miércoles en adelante: más descenso de temperatura y tormentas
A partir del miércoles, las máximas volverán a bajar y se ubicarán entre 23°C, 22°C y 19°C en los días siguientes.
Durante este periodo, se espera cielo parcialmente nuboso, presencia de tormentas eléctricas, lluvias débiles e inestabilidad constante en gran parte del territorio jujeño.