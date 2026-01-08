jueves 08 de enero de 2026

8 de enero de 2026 - 12:09
Pronóstico.

Jujuy sigue bajo alerta por tormentas y granizo: qué zonas abarca y por cuánto tiempo

El SMN renovó la alerta amarilla por fuertes tormentas para varias zonas de Jujuy. Existe la posibilidad de caída de granizo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
tormentas lluvias verano.jpg

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por fuertes tormentas para gran parte de la provincia de Jujuy. La advertencia comenzará a regir desde la tarde de este jueves y se mantendrá durante la noche, en una jornada marcada por condiciones de inestabilidad que podrían generar fenómenos intensos.

Qué zonas de Jujuy están bajo alerta amarilla

Las zonas alcanzadas por el alerta incluyen a El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Dr. Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara. También abarca regiones de la Puna, como Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y el departamento Yavi.

tormentas lluvias

Según el SMN, en todas estas áreas podrían desarrollarse tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con la posibilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén acumulados de lluvia entre 20 y 50 milímetros, valores que podrían ser superados en puntos específicos.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante la probabilidad de fenómenos severos en horas de la tarde y la noche.

cielo nublado tormentas jujuy (1)

La alerta se extiende hasta el viernes 9 de febrero

Cabe destacar que la alerta no finalizará durante la madrugada, ya que el SMN anticipó que la advertencia continuará vigente hasta la mañana del viernes 9 de febrero. Para esa franja horaria, las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Dr. Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara podrían volver a registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

En tanto, en los sectores de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve, debido a las condiciones propias de altura.

