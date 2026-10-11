Finalizó la primera edición del Transmontaña de enduro en Jujuy

Terminó la primera edición del Transmontaña de Enduro 2026 en Jujuy . La competencia estuvo marcada por las condiciones climáticas, el barro y la exigencia de los recorridos.

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Entre los competidores hubo representantes de Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego y otras provincias , además de pilotos de Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.

Javier Costa, piloto de Tucumán, valoró la experiencia de competir por primera vez en Jujuy y destacó las características del trazado.

“ No sabíamos con qué esperarnos con esta primera edición, pero qué trazado, qué circuito. El clima no acompañó, pero fue un condimento extra. Fue muy divertido, mucho barro”, expresó.

El corredor explicó que abrir pista durante gran parte de la carrera representó una dificultad adicional por la falta de adherencia del terreno.

Transmontaña de Enduro 2026

El barro y las dificultades mecánicas pusieron a prueba a los pilotos

Las condiciones del circuito también obligaron a los participantes a modificar sus estrategias. Franco Sosa, uno de los competidores, describió la carrera como “espectacular”, aunque reconoció que el barro y los sectores de piedra complicaron el avance de las motos.

“Vinimos con una idea, tuvimos que salir a comprar cubiertas nuevas porque con el barro que había no íbamos a poder andar”, contó sobre los cambios que debieron realizar antes de competir.

Además, señaló que los caminos con piedras y sectores de río exigieron especial cuidado, tanto por las características del terreno como por las dificultades que representaban para las motos.