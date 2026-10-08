Pilotos de Argentina y países vecinos llegarán a Jujuy para una carrera de hasta 90 kilómetros por senderos, cerros y cauces de ríos.

Casi 600 pilotos correrán el Transmontaña de Enduro en Jujuy este fin de semana

Casi 600 pilotos correrán el Transmontaña de Enduro en Jujuy este fin de semana

Jujuy se prepara para vivir un fin de semana a puro motociclismo con la llegada del Transmontaña de Enduro , una competencia que reunirá a casi 600 pilotos de distintos puntos de Argentina y países vecinos . La actividad comenzará el sábado 10 de octubre con un espectáculo gratuito en Ciudad Cultural, mientras que el domingo 11 se disputará la carrera principal, con largada en Palpalá y un recorrido de hasta 90 kilómetros por las serranías, senderos y ríos de la provincia.

Mundo. Bolivia endurece su postura: no habrá amnistía y exige levantar los bloqueos

Política. Sindicatos en Bolivia endurecen su postura y sostienen los bloqueos contra el gobierno

Elías Árabe, secretario de la Asociación Jujeña de Enduro y Motocross , brindó detalles de la organización en diálogo con Canal 4 y destacó la magnitud del encuentro. "Va a ser la primera vez en Jujuy con la cantidad de motos que vamos a tener. Una carrera que, por la cantidad que hemos convocado, va a ser la fecha que más convoca en Argentina", expresó.

Con los últimos trabajos de señalización en marcha, la expectativa crece entre los competidores y los aficionados que podrán disfrutar de un evento con entrada gratuita.

"Va a ser la fecha que más convoca en Argentina" "Va a ser la fecha que más convoca en Argentina"

"Va a ser la primera vez en Jujuy con la cantidad de motos que vamos a tener", Elías Árabe

Sábado 10 de octubre: espectáculo gratuito en Ciudad Cultural

El primer encuentro con el público será el sábado, a partir de las 13, en Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy. Allí se realizará un prólogo especialmente preparado para que las familias y los aficionados puedan apreciar las habilidades de los motociclistas.

"En la Ciudad Cultural, para que la gente pueda apreciar, es gratis el evento. No se cobra nada. Van a poder ir el sábado a partir de las 13 horas con un prólogo que tenemos ahí con una subida, unos caños, unos saltos", explicó Árabe. Será una oportunidad para conocer de cerca las motos, observar las maniobras y comenzar a disfrutar del ambiente de la competencia antes del desafío principal.

Domingo 11 de octubre: largada en Palpalá y llegada a Ciudad Cultural

La carrera principal comenzará el domingo a las 8 de la mañana desde la Mina 9 de Octubre, en Palpalá, específicamente en el nivel 275. El recorrido tendrá dos distancias según la categoría: 70 kilómetros para los principiantes y 90 kilómetros para los pilotos de mayor experiencia.

"Imaginate venir desde las Serranías de Zapla a Jujuy y llegar a la Ciudad Cultural sin tocar un camino ni nada. Realmente ha sido un laburo extenuante, fuerte, pero con circuitos que hemos ido uniendo", contó el secretario de la asociación.

Los competidores atravesarán sectores naturales de las Serranías de Zapla, continuarán por el río Grande y luego recorrerán aproximadamente 10 kilómetros de subida por el río Chico hasta Juan Galán.

Desde allí ingresarán al sector del polígono del Regimiento y descenderán hacia Ciudad Cultural, donde se realizará la recepción de los pilotos.

"Esta carrera no es para ganarla, sino para terminarla, porque es bastante extenuante" "Esta carrera no es para ganarla, sino para terminarla, porque es bastante extenuante"

Dónde ver pasar las motos y a qué hora llegarán

Uno de los atractivos de esta edición será la posibilidad de observar a los motociclistas en distintos puntos del recorrido, especialmente en el sector del río Chico. "El domingo a partir de las 10 de la mañana van a ver pasar motos desde el río Grande, de la parte de abajo, subiendo hasta la parte de Juan Galán", detalló el organizador.

La llegada de los primeros competidores a Ciudad Cultural está prevista aproximadamente entre las 13 y las 14, aunque los horarios dependerán del desarrollo de la carrera.

Elías Árabe explicó que el trazado competitivo finalizará antes del cruce de la ruta. Desde ese punto, los motociclistas realizarán un enlace de aproximadamente 500 metros a velocidad normal hasta Ciudad Cultural, respetando todas las normas de tránsito.

"Si hay un semáforo, se tienen que respetar todas las normas viales" "Si hay un semáforo, se tienen que respetar todas las normas viales"

La organización también contará con personal de seguridad, controles en sectores del circuito y veedores para garantizar que los competidores respeten el recorrido establecido. Los espectadores deberán mantenerse en lugares seguros y fuera del paso de las motos.

Casi 600 pilotos y participantes de otros países

El Transmontaña de Enduro ya cuenta con casi 600 inscriptos, una convocatoria que entusiasma a los organizadores por su alcance nacional e internacional.

"Vienen de todo el país, Buenos Aires, Córdoba, hasta gente de Tierra del Fuego, de países lindantes como Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil", enumeró Árabe.

La competencia también tendrá un movimiento importante para la actividad turística, ya que muchos pilotos llegan acompañados por familiares, mecánicos y equipos de asistencia.

"Tenemos el parque de hospedaje a full. Hoteles, departamentos temporarios, todo lleno", comentó. Además, destacó que varios visitantes aprovecharán su estadía para recorrer otros destinos turísticos de Jujuy.

Una carrera en parejas que exige llegar juntos a la meta

El Transmontaña tiene una particularidad: los participantes compiten en parejas y ambos deben completar el recorrido para registrar su llegada.

"Es una carrera que se hace en pareja. Es decir, corren dos. Para llegar y darle su término final tienen que llegar los dos" "Es una carrera que se hace en pareja. Es decir, corren dos. Para llegar y darle su término final tienen que llegar los dos"

La competencia incluirá categorías Senior, Master A, Master B, Junior A, Junior B y Principiantes. También habrá categorías de mujeres, padres e hijos y parejas mixtas.

El desafío no solamente estará en la velocidad, sino también en la resistencia, la coordinación entre compañeros y la capacidad para superar los obstáculos naturales del circuito.

Un recorrido natural y medidas de cuidado ambiental

La organización también puso especial atención en preservar las características naturales de los sectores por donde pasarán las motos. Árabe explicó que la señalización se realiza con cintas y pinturas ecológicas, sin utilizar máquinas para modificar el terreno.

"Justamente es algo natural", señaló, y destacó que se entregarán bolsas para residuos con el objetivo de mantener limpios los espacios utilizados.

"El endurista también quiere la naturaleza, porque anda en la naturaleza, entonces la quiere y la cuida" "El endurista también quiere la naturaleza, porque anda en la naturaleza, entonces la quiere y la cuida"

Con un circuito que une las Serranías de Zapla con San Salvador de Jujuy, casi 600 competidores y actividades gratuitas para el público, el Transmontaña de Enduro promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del fin de semana en la provincia.