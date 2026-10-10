El Transmontaña de Enduro ya se vive a pleno en Ciudad Cultural

Jujuy vive este fin de semana una de las principales citas del motociclismo de montaña con la llegada del Transmontaña de Enduro, una competencia que reúne a casi 600 pilotos de distintos puntos del país y de naciones vecinas.

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Este sábado 10 de octubre, la actividad comenzará con un espectáculo gratuito en Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy, donde los aficionados podrán observar las habilidades de los motociclistas antes de la carrera principal, prevista para mañana domingo.

Elías Árabe, secretario de la Asociación Jujeña de Enduro y Motocross, destacó la convocatoria y el trabajo de organización que demandó la preparación del circuito. Según explicó, la cantidad de participantes convierte a esta edición en una de las más convocantes del calendario nacional.

La primera actividad abierta al público se realizará hoy, a partir de las 13, en Ciudad Cultural. Allí se desarrollará un prólogo con obstáculos, subidas y saltos, diseñado para que los asistentes puedan apreciar de cerca las destrezas de los competidores.

“En la Ciudad Cultural, para que la gente pueda apreciar, es gratis el evento. No se cobra nada”, señaló Árabe en diálogo con Canal 4.

La propuesta permitirá que familias y aficionados disfruten del espectáculo sin costo de entrada y conozcan más sobre una disciplina que combina velocidad, técnica y resistencia.

El Transmontaña de Enduro ya se vive a pleno en Ciudad Cultural

La palabra de uno de los competidores

Entre los participantes del Transmontaña de Enduro se encuentra Fernando Olguín, piloto de San Luis que compite en la categoría Senior A, quien compartió sus sensaciones durante la jornada de este sábado en Ciudad Cultural y anticipó las dificultades que podrían presentarse en la carrera principal del domingo.

“Obvio que siempre hay nervios, hay que estar concentrado. Los nervios siempre están y lo importante es estar tranquilo y resolver los momentos más complicados”, expresó el competidor, quien cuenta con experiencia en la disciplina desde temprana edad.

Olguín explicó que el prólogo de este sábado se desarrolla en un circuito corto y cronometrado, mientras que el desafío más exigente llegará el domingo, cuando los pilotos deban enfrentar un recorrido con diferentes características y obstáculos naturales.

En ese sentido, advirtió que las lluvias modificaron las condiciones del terreno, un factor que podría influir en el desarrollo de la competencia. “Va a ser complicada la carrera, pero creo que hay que tratar de disfrutar más que todo”, señaló.

Finalmente, destacó el espíritu competitivo de los participantes y remarcó que, más allá de los resultados, la concentración y la capacidad para superar las dificultades serán fundamentales durante el recorrido.

Domingo 11: la carrera partirá desde Palpalá

La competencia principal se disputará mañana domingo 11 de octubre, con largada prevista para las 8 desde la Mina 9 de Octubre, en Palpalá, a la altura del nivel 275.

El recorrido tendrá dos distancias, según la categoría: 70 kilómetros para los principiantes y hasta 90 kilómetros para los pilotos de mayor experiencia.

El circuito atravesará sectores de las Serranías de Zapla, continuará por el río Grande y seguirá por el río Chico hasta Juan Galán. Desde allí, los competidores ingresarán al sector del polígono del Regimiento y descenderán hacia Ciudad Cultural, donde está prevista la llegada.

“Imaginate venir desde las Serranías de Zapla a Jujuy y llegar a la Ciudad Cultural sin tocar un camino ni nada. Realmente ha sido un laburo extenuante, fuerte, pero con circuitos que hemos ido uniendo”, explicó el organizador.

Dónde ver pasar a los pilotos y a qué hora llegarán

Uno de los puntos destacados para los espectadores será el sector del río Chico, donde se podrá observar el paso de los motociclistas durante el ascenso hacia Juan Galán.

Según detalló Árabe, el movimiento de motos por la zona del río Grande comenzaría alrededor de las 10 del domingo, con el avance de los competidores hacia los sectores más elevados del circuito.

En tanto, la llegada de los primeros pilotos a Ciudad Cultural está prevista aproximadamente entre las 13 y las 14, aunque los horarios podrían variar según el desarrollo de la carrera.

La organización indicó que el tramo competitivo finalizará antes del cruce de la ruta. Desde allí, los participantes recorrerán unos 500 metros de enlace hasta Ciudad Cultural, a velocidad normal y respetando las normas de tránsito.

Casi 600 pilotos de Argentina y países vecinos

La convocatoria incluye competidores de distintas provincias argentinas, entre ellas Buenos Aires, Córdoba y Tierra del Fuego, además de representantes de Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.

La llegada de los participantes también genera movimiento en el sector turístico. De acuerdo con Árabe, la demanda de alojamiento es elevada, con hoteles y departamentos temporarios ocupados por pilotos, familiares, mecánicos y equipos de asistencia.

El evento representa una oportunidad para mostrar los paisajes jujeños y promover la actividad deportiva y turística en la provincia.