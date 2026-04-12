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12 de abril de 2026 - 20:01
Deportes.

Enduro del NOA: La Almona Team estrenó circuito con más de 150 corredores en Jujuy

La segunda fecha del Enduro del NOA en Jujuy mostró todo lo que tenia que tener, trazado técnico, barro y un fuerte trabajo en equipo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Con gran convocatoria de pilotos y público, culminó en Jujuy la&nbsp;segunda fecha del Campeonato del NOA de Enduro, que se desarrolló durante dos jornadas en el circuito de Juan Galán.

Con gran convocatoria de pilotos y público, culminó en Jujuy la segunda fecha del Campeonato del NOA de Enduro, que se desarrolló durante dos jornadas en el circuito de Juan Galán.

Más de 150 pilotos participaron de la competencia que se desarrolló durante el finde, consolidando al enduro como uno de los deportes motor con mayor crecimiento en la región.

Más de 150 pilotos participaron de la competencia que se desarrolló durante el finde, consolidando al enduro como uno de los deportes motor con mayor crecimiento en la región.

Martín Buitrago, integrante de La Almona Team

Martín Buitrago, integrante de La Almona Team

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El trazado tuvo una extensión de 11 kilómetros y, según la categoría, los pilotos debieron completar entre dos y tres vueltas. El recorrido presentó sectores muy técnicos, varios saltos y, en la jornada del domingo, el barro sumó una dificultad extra después de la lluvia caída el sábado.

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"Un circuito de enduro hecho desde cero y muchas horas de trabajo"

Uno de los datos más fuertes del fin de semana fue justamente el detrás de escena: el nuevo circuito no partió de una huella previa, sino que fue diseñado desde cero por el equipo organizador.

Martín Buitrago, integrante de La Almona Team, explicó que ese era uno de los grandes objetivos. “Fue uno de los objetivos que teníamos, que era hacer un circuito de cero, ponerlo a la altura de lo que el campeonato requería, y para brindar un espectáculo bueno, de alta calidad, y dejar a Jujuy lo mejor posible en lo que es el Enduro”, señaló.

"Hacer un circuito de cero, ponerlo a la altura de lo que el campeonato requería" "Hacer un circuito de cero, ponerlo a la altura de lo que el campeonato requería"

El trabajo previo fue intenso y demandó mucho esfuerzo del grupo. “Varias noches sin dormir y muchos días trabajando”, resumió Buitrago. Y agregó: “El grupo, el equipo del Almona Team, venimos trabajando muy fuerte, muy enfocado en esto que era la organización, la preparación, y atento a todos los detalles”.

Martín Buitrago, integrante de La Almona Team
Martín Buitrago, integrante de La Almona Team

Martín Buitrago, integrante de La Almona Team

El principal desafío: armar el mejor trazado posible

Buitrago remarcó que la mayor dificultad estuvo en definir el recorrido ideal para la competencia. Al no haber caminos marcados, el proceso fue de prueba, error y revisión permanente.

El desafío principal fue el armado del trazado del circuito, porque al no haber ninguna huella, fuimos inventando, probando, un día en moto, otro día caminando, y así fue saliendo”, contó.

Incluso reveló que antes de llegar al circuito definitivo analizaron varias alternativas. “De hecho hicimos como 5 circuitos distintos y terminamos eligiendo el mejor”, dijo.

Además, resaltó que más allá de tener experiencia en otros eventos, esta fue la primera vez que organizaron una carrera de este tipo. “Si bien teníamos experiencia en organizar otro tipo de eventos, esta era la primera carrera que organizábamos”, explicó.

Campeonato Enduro DEL Noa
Más de 150 pilotos participaron de la competencia que se desarrolló durante el finde, consolidando al enduro como uno de los deportes motor con mayor crecimiento en la región.

Más de 150 pilotos participaron de la competencia que se desarrolló durante el finde, consolidando al enduro como uno de los deportes motor con mayor crecimiento en la región.

Una fecha que dejó buenas sensaciones y un nuevo objetivo

Con el paso de las dos jornadas, desde La Almona Team valoraron la respuesta del campeonato, la presencia de competidores y el acompañamiento del clima en el cierre del evento.

La verdad que muy contento porque estamos terminando el día de hoy. Nos acompañó el día sobre todo, y contento porque el desafío lo venimos cumpliéndolo bien”, expresó Buitrago durante la jornada final.

Ahora, el equipo ya piensa en lo que viene. La idea es hacer un balance de todo lo vivido, corregir lo necesario y volver a apostar por otra organización antes de fin de año.

Ahora nada, esperar que termine la jornada, hacer un balance de lo bueno y de lo malo, de lo aprendido”, sostuvo. Y cerró con el objetivo claro:

“En lo posible, dentro del fin de año, queremos organizar otra carrera”. “En lo posible, dentro del fin de año, queremos organizar otra carrera”.

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