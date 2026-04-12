Finalizó la 2° fecha del campeonato del NOA de enduro en Jujuy: estos son los resultados

Segunda fecha de enduro en Jujuy. Segunda fecha de enduro en Jujuy.

Con gran convocatoria de pilotos y público, culminó en Jujuy la segunda fecha del Campeonato del NOA de Enduro, que se desarrolló durante dos jornadas en el circuito de Juan Galán.

El evento reunió a más de 150 competidores y ofreció un fin de semana a puro motociclismo, con actividad desde las primeras horas del día. Las categorías infantiles y promocionales abrieron la jornada, mientras que las divisiones principales mostraron un alto nivel de competencia.

Segunda fecha de enduro en Jujuy. Segunda fecha de enduro en Jujuy. El circuito convocó además a numerosas familias y fanáticos del deporte motor, que se acercaron para disfrutar del espectáculo en un entorno natural y con entrada libre y gratuita.

image Enduro en Jujuy. El enduro continúa consolidándose como uno de los eventos deportivos más convocantes de la región, combinando adrenalina, técnica y contacto con la naturaleza.

WhatsApp Image 2026-04-12 at 17.19.14 Enduro en Jujuy. Principales resultados de Campeonato del NOA de Enduro Master A (38 a 42 años): Manuel Quintar

Abel Short

Leonardo Gabriel Rizzo Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Master B (43 a 47 años): Federico Mana

Gonzalo Gómez Amado

Daniel Amargós Segunda fecha de enduro en Jujuy. Segunda fecha de enduro en Jujuy. Senior B (32 años o más): Martin Mercado

Maximiliano Lerda

Alejandro Ruiz Campo Segunda fecha de enduro en Jujuy. Segunda fecha de enduro en Jujuy. Senior A (libre): Gonzalo Díaz Vélez

Lucas Barrionuevo

Manuel Jr Quintar Segunda fecha de enduro en Jujuy. Segunda fecha de enduro en Jujuy. Para consultar la clasificación completa, se puede ingresar al sitio oficial de resultados: https://www.bubilo.com.ar/resultados.php WhatsApp Video 2026-04-12 at 10.54.06

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