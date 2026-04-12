Finalizó la 2° fecha del campeonato del NOA de enduro en Jujuy: estos son los resultados

El evento reunió a más de 150 competidores y ofreció un fin de semana a puro motociclismo, con actividad desde las primeras horas del día. Las categorías infantiles y promocionales abrieron la jornada, mientras que las divisiones principales mostraron un alto nivel de competencia.
El circuito convocó además a numerosas familias y fanáticos del deporte motor, que se acercaron para disfrutar del espectáculo en un entorno natural y con entrada libre y gratuita.
El enduro continúa consolidándose como uno de los eventos deportivos más convocantes de la región, combinando adrenalina, técnica y contacto con la naturaleza.
Principales resultados de Campeonato del NOA de Enduro