domingo 12 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de abril de 2026 - 17:48
Deportes.

Finalizó la 2° fecha del campeonato del NOA de enduro en Jujuy: estos son los resultados

Más de 150 pilotos participaron de la competencia que se desarrolló durante el finde, consolidando al enduro como uno de los deportes motor con mayor crecimiento en la región.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Segunda fecha de enduro en Jujuy.

Segunda fecha de enduro en Jujuy.

Segunda fecha de enduro en Jujuy.

Segunda fecha de enduro en Jujuy.

Lee además
Jujuy será sede de la Segunda Fecha del Campeonato del NOA de enduro
Deportes.

Más de 150 pilotos llegan a Jujuy para una nueva fecha del Campeonato del NOA de enduro
Jujuy será sede de la Segunda Fecha del Campeonato del NOA de enduro
Deportes.

Enduro NOA en Jujuy: un espectáculo pensado para disfrutar en familia y en contacto con la naturaleza

El evento reunió a más de 150 competidores y ofreció un fin de semana a puro motociclismo, con actividad desde las primeras horas del día. Las categorías infantiles y promocionales abrieron la jornada, mientras que las divisiones principales mostraron un alto nivel de competencia.

Segunda fecha de enduro en Jujuy.
Segunda fecha de enduro en Jujuy.

Segunda fecha de enduro en Jujuy.

El circuito convocó además a numerosas familias y fanáticos del deporte motor, que se acercaron para disfrutar del espectáculo en un entorno natural y con entrada libre y gratuita.

image
Enduro en Jujuy.

Enduro en Jujuy.

El enduro continúa consolidándose como uno de los eventos deportivos más convocantes de la región, combinando adrenalina, técnica y contacto con la naturaleza.

WhatsApp Image 2026-04-12 at 17.19.14
Enduro en Jujuy.

Enduro en Jujuy.

Principales resultados de Campeonato del NOA de Enduro

Master A (38 a 42 años):

  • Manuel Quintar
  • Abel Short
  • Leonardo Gabriel Rizzo
Embed

Master B (43 a 47 años):

  • Federico Mana
  • Gonzalo Gómez Amado
  • Daniel Amargós
Segunda fecha de enduro en Jujuy.
Segunda fecha de enduro en Jujuy.

Segunda fecha de enduro en Jujuy.

Senior B (32 años o más):

  • Martin Mercado
  • Maximiliano Lerda
  • Alejandro Ruiz Campo
Segunda fecha de enduro en Jujuy.
Segunda fecha de enduro en Jujuy.

Segunda fecha de enduro en Jujuy.

Senior A (libre):

  • Gonzalo Díaz Vélez
  • Lucas Barrionuevo
  • Manuel Jr Quintar
Segunda fecha de enduro en Jujuy.
Segunda fecha de enduro en Jujuy.

Segunda fecha de enduro en Jujuy.

Para consultar la clasificación completa, se puede ingresar al sitio oficial de resultados: https://www.bubilo.com.ar/resultados.php

WhatsApp Video 2026-04-12 at 10.54.06

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Más de 150 pilotos llegan a Jujuy para una nueva fecha del Campeonato del NOA de enduro

Enduro NOA en Jujuy: un espectáculo pensado para disfrutar en familia y en contacto con la naturaleza

El enduro ya se vive en Jujuy: así se vive la jornada del Campeonato del NOA

2° fecha del campeonato del NOA de Enduro: lugar, días, hora y todo lo que tenés que saber

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y venció a Agropecuario de visitante

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy.
Deportes.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y venció a Agropecuario de visitante

Por  Federico Franco

Las más leídas

Boca empató con Independiente en la Bombonera tras un penal polémico
Fútbol.

Boca empató con Independiente en la Bombonera tras un penal polémico

Amenaza de bomba en Jujuy.
Importante.

Dos amenazas en Jujuy en 48 horas: por qué no se puede decir la palabra bomba en aeropuertos

Gimnasia de Jujuy.
Deportes.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y venció a Agropecuario de visitante

Joven buscada.
Jujuy.

Buscan a una adolescente desaparecida en el barrio Alto Comedero

Emiliano Entrizzi imputado.
Policiales.

Emiliano Endrizzi fue imputado por infundir temor público

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel