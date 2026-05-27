Copa Argentina en Jujuy: así se dividirán las hinchadas de Racing Club y Defensa y Justicia

Racing Club empató 1-1 con Defensa y Justicia en el cierre de la Superliga Argentina 2018-19 (imagen de archivo)

Racing y Defensa y Justicia jugarán este domingo en Jujuy por Copa Argentina , en un partido que tendrá como escenario al estadio 23 de Agosto. En la previa del encuentro, referentes de filiales e hinchas mantuvieron reuniones operativas con la Policía para ordenar la llegada del público, la distribución de parcialidades y la salida posterior al partido.

Jorge Pereyra , presidente de la Filial Jujuy Racing Oficial, habló con TodoJujuy y destacó que el balance de la reunión fue “muy positivo”, en medio de la expectativa que genera la llegada de la Academia a la provincia.

Pereyra explicó que desde hace semanas comenzaron a organizarse ante los primeros rumores sobre la posibilidad de que Racing jugara en Jujuy. En ese marco, preparan un encuentro de filiales e hinchas en general, tanto de la provincia como de provincias cercanas, en el Club Luján.

“La verdad, muy positivo. Se pudo, en base a lo que venimos organizando nosotros ya hace semanas, desde que se empezaba a correr el rumor de que venía Racing”, señaló.

Además, remarcó la predisposición de las autoridades y de los distintos grupos de hinchas para que el partido se viva en un clima de fiesta.

“Buena predisposición de la Policía, buena predisposición de nosotros y del resto de los referentes de filiales para que sea toda una fiesta”, sostuvo. “Buena predisposición de la Policía, buena predisposición de nosotros y del resto de los referentes de filiales para que sea toda una fiesta”, sostuvo.

Racing Club Racing Club empató 1-1 con Defensa y Justicia en el cierre de la Superliga Argentina 2018-19 (imagen de archivo)

Cómo se dividirán las parcialidades

Según explicó Pereyra, la parcialidad de Racing ocuparía la zona de preferencial, Lobo Norte y gran parte de la platea. En tanto, los hinchas de Defensa y Justicia irían a Lobo Sur y a un sector de platea.

“Tenemos entendido que Racing va a ir a preferencial y Lobo Norte. Vendría a ser todo de Racing. La mayoría de la platea va a ser todo Racing, para gente de Defensa y Justicia una parte, y la Lobo Sur iría para la gente de Defensa y Justicia”, detalló.

También se analiza qué pasará con el público neutral que quiera asistir al partido. Según indicó, esa definición dependerá del Club Gimnasia de Jujuy, que deberá determinar el sector correspondiente para quienes no formen parte de ninguna de las dos parcialidades.

“Tenemos entendido que Racing va a ir a preferencial y Lobo Norte" “Tenemos entendido que Racing va a ir a preferencial y Lobo Norte"

Entradas y precios estimados

Aunque todavía no había una confirmación oficial sobre los precios, Pereyra mencionó los valores que se vienen manejando en partidos recientes de Copa Argentina.

“No se sabe, pero por lo que venimos manejando nosotros, en base a los partidos que se vienen jugando, se están cobrando $45.000 menor popular, $55.000 popular general y $75.000 platea”, explicó.

Además, aclaró que el estadio 23 de Agosto tiene una zona preferencial que podría sumar otra categoría de entrada. “Gimnasia tiene la parte preferencial, que ya agregaría una tribuna más, así que sería otro precio ahí que entiendo yo que va a estar entre el precio de la popular y de la platea”, agregó.

Precios estimados de las entradas

Menores Popular (hasta 11 años): $45.000

Popular: $55.000

Platea Este (Belgrano de Córdoba): $75.000

Platea Oeste (Belgrano de Córdoba): $95.000

Esperan hinchas de varias provincias

La expectativa por la llegada de Racing a Jujuy es alta. Pereyra confirmó que filiales oficiales de Salta y Tucumán llegarán con colectivos, y que también se comunicaron hinchas de otras provincias para consultar por alojamiento y organización.

“Las filiales oficiales de Salta y Tucumán están llegando en dos o tres colectivos cada una. Obviamente la hinchada de Buenos Aires, viene gente de otras provincias que ya se estuvo contactando con nosotros”, comentó. “Las filiales oficiales de Salta y Tucumán están llegando en dos o tres colectivos cada una. Obviamente la hinchada de Buenos Aires, viene gente de otras provincias que ya se estuvo contactando con nosotros”, comentó.

Si bien evitó dar un número estimado de hinchas, sostuvo que esperan una gran convocatoria por tratarse de un domingo y en un horario accesible. “Al ser un día domingo, teniendo la experiencia del año anterior cuando vino Racing, que fue un miércoles y la cancha estuvo prácticamente llena, ahora siendo domingo a las 19 horas estimamos que va a haber mucha gente”, expresó.

Embed - JORGE PEREYRA PTE FILIAL JUJUY RACING OFICIAL

Cómo será el operativo del domingo

El operativo comenzará desde temprano en los alrededores del estadio y tendrá un punto de concentración en el Club Luján, donde se reunirán hinchas y filiales desde las 10 de la mañana.

“Nosotros ahí en el Club Luján, en el quincho, vamos a estar a partir de las 10 de la mañana. En el transcurso de ese horario hasta el horario del partido ya va a comenzar el operativo en calle Tumusla y en los alrededores de la cancha”, explicó Pereyra.

También se trabajó sobre la desconcentración una vez finalizado el encuentro, especialmente por la salida de los colectivos y el regreso de los hinchas que llegarán desde otras provincias.

“Incluso estuvimos hablando también para después, cuando termine el partido, cómo se va a producir la salida, la vuelta de la gente y los colectivos que llegan”, señaló.

Contacto permanente hasta el partido

Pereyra indicó que los referentes de la filial seguirán en comunicación con la Policía hasta el domingo para informar la llegada de hinchas y colectivos desde distintos puntos del país.

“Quedamos en estar en permanente contacto. Nosotros quedamos en enviarle los contactos de la gente que va a estar llegando, tanto de Salta, de otras provincias y de Buenos Aires”, afirmó.

El objetivo es ordenar el operativo y evitar inconvenientes en una jornada que promete una gran presencia de hinchas de Racing, de Defensa y Justicia y de fanáticos del fútbol jujeño que tendrán la posibilidad de ver un partido importante de Copa Argentina en la provincia.