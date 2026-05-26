martes 26 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de mayo de 2026 - 13:12
Deportes.

Racing vs Defensa y Justicia en Jujuy por Copa Argentina: día y horario

El partido se jugará el domingo 31 de mayo en el estadio 23 de Agosto y marcará el regreso de la Copa Argentina a Jujuy.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Estadio 23 de Agosto.

Estadio 23 de Agosto.

Lee además
Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Copa Argentina confirmó la sede y cambio de horario para Gimnasia de Jujuy vs Belgrano
Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Gimnasia de Jujuy tendrá seis partidos en menos de un mes: cómo será el calendario

El duelo tendrá especial importancia para Racing, que tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana luego del empate 2-2 frente a Caracas de Venezuela, continuará su temporada únicamente en la Copa Argentina.

La sede jujeña volverá así a recibir un partido de relevancia nacional, con la expectativa de una importante presencia de hinchas de ambos equipos en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Se desconoce cómo será la venta de entradas.

La Copa Argentina vuelve a Jujuy

El estadio jujeño ya fue escenario de distintos cruces de Copa Argentina en los últimos años. Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en junio de 2023, cuando Instituto derrotó 2-1 a Deportivo Riestra con un doblete de Adrián Martínez.

Antes, durante 2022, el 23 de Agosto albergó otros dos encuentros importantes del torneo federal. En uno de ellos, Independiente venció 2-0 a Vélez Sarsfield. En el otro cruce, Racing quedó eliminado tras caer 2-1 frente a Agropecuario Argentino.

Con este nuevo partido, Jujuy volverá a posicionarse como una de las plazas elegidas para albergar encuentros de la Copa Argentina, torneo que suele trasladar partidos importantes a distintas provincias del país.

Estadio 23 de Agosto Gimnasia de Jujuy

Racing busca seguir en carrera

La actualidad de Racing llega marcada por el golpe sufrido en la Copa Sudamericana. El empate frente a Caracas dejó al equipo sin chances de avanzar de ronda y generó un clima de fuerte preocupación deportiva.

En ese contexto, el cruce frente a Defensa y Justicia aparece como una oportunidad clave para mantenerse con vida en una competencia nacional. Del otro lado estará un rival que también apuesta fuerte a la Copa Argentina y que suele ser protagonista en este tipo de torneos.

El encuentro se podrá ver por TyC Sports y formará parte de los partidos más destacados de los 16avos de final del certamen federal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Copa Argentina confirmó la sede y cambio de horario para Gimnasia de Jujuy vs Belgrano

Gimnasia de Jujuy tendrá seis partidos en menos de un mes: cómo será el calendario

La lista de lesionados de Lionel Scaloni: las figuras que preocupan a dos semanas del Mundial

Belgrano hizo un pedido para cambiar la sede contra Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina

Agresión policial a hinchas del Lobo en Salta: el mensaje de Pellerano, inicio de sumario y las imágenes

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Copa Argentina confirmó la sede y cambio de horario para Gimnasia de Jujuy vs Belgrano

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Ambulancia SAME
Policiales.

Un caballo se escapó en un desfile en Palpalá, avanzó contra la gente y dejó heridos

Se fueron sin pagar de un bar en España y dejaron una nota que desató polémica.
Sociedad.

Viral: se fueron sin pagar de un bar y dejaron una nota que desató polémica

Auto en contramano por Ruta 66. video
Policiales.

Iba en contramano por una autopista de Jujuy y tenía 2,7 de alcoholemia

Encontraron el cuerpo de una jujeña que era buscada desde diciembre de 2025
Policiales.

Encontraron el cuerpo de una jujeña que era buscada desde diciembre de 2025

Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Copa Argentina confirmó la sede y cambio de horario para Gimnasia de Jujuy vs Belgrano

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel