Racing vs Defensa y Justicia en Jujuy por Copa Argentina: día y horario

La organización de la Copa Argentina confirmó el horario para el cruce entre Racing Club y Defensa y Justicia por los 16avos de final del certamen federal. El encuentro se disputará el domingo 31 de mayo, desde las 19:00, en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy.

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El duelo tendrá especial importancia para Racing, que tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana luego del empate 2-2 frente a Caracas de Venezuela , continuará su temporada únicamente en la Copa Argentina.

La sede jujeña volverá así a recibir un partido de relevancia nacional, con la expectativa de una importante presencia de hinchas de ambos equipos en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

La Copa Argentina vuelve a Jujuy

El estadio jujeño ya fue escenario de distintos cruces de Copa Argentina en los últimos años. Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en junio de 2023, cuando Instituto derrotó 2-1 a Deportivo Riestra con un doblete de Adrián Martínez.

Antes, durante 2022, el 23 de Agosto albergó otros dos encuentros importantes del torneo federal. En uno de ellos, Independiente venció 2-0 a Vélez Sarsfield. En el otro cruce, Racing quedó eliminado tras caer 2-1 frente a Agropecuario Argentino.

Con este nuevo partido, Jujuy volverá a posicionarse como una de las plazas elegidas para albergar encuentros de la Copa Argentina, torneo que suele trasladar partidos importantes a distintas provincias del país.

Estadio 23 de Agosto Gimnasia de Jujuy

Racing busca seguir en carrera

La actualidad de Racing llega marcada por el golpe sufrido en la Copa Sudamericana. El empate frente a Caracas dejó al equipo sin chances de avanzar de ronda y generó un clima de fuerte preocupación deportiva.

En ese contexto, el cruce frente a Defensa y Justicia aparece como una oportunidad clave para mantenerse con vida en una competencia nacional. Del otro lado estará un rival que también apuesta fuerte a la Copa Argentina y que suele ser protagonista en este tipo de torneos.

El encuentro se podrá ver por TyC Sports y formará parte de los partidos más destacados de los 16avos de final del certamen federal.