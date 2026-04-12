El campeón latinoamericano de enduro superó una fractura y subió al podio en Jujuy

Aun así, estuvo en carrera. Y no solo eso: al bajar de la moto, con la voz quebrada por la emoción y el esfuerzo todavía marcado en el cuerpo, dejó en claro todo lo que significó haber estado presente en esta fecha.
Embed - SANTIAGO FRÍAS CORRIÓ LESIONADO Y EMOCIONÓ EN JUJUY
La historia de Santiago Frías en el enduro de Jujuy: correr con dolor y llegar igual
Frías no escondió lo que le tocó atravesar en los últimos meses. Después del accidente, la recuperación no fue sencilla y hasta hace muy poco ni siquiera podía mover con normalidad uno de sus brazos.
Por eso, terminar el circuito en Jujuy tuvo un valor especial. “La verdad que es algo inexplicable, mucha felicidad. Hace una semana no pude mover el brazo y hoy estar corriendo acá la verdad que me pone muy contento”, dijo apenas finalizada la jornada.
Sus palabras reflejaron lo que se veía desde afuera: el dolor seguía ahí, pero también la decisión de no bajarse, de volver a intentarlo y de plantarse otra vez en el lugar que supo ganarse arriba de la moto.
"Hace una semana no pude mover el brazo y hoy estar corriendo acá la verdad que me pone muy contento” "Hace una semana no pude mover el brazo y hoy estar corriendo acá la verdad que me pone muy contento”
La convicción de volver desde el primer día
Más allá de la lesión, Frías aseguró que nunca dejó de pensar en este regreso. Incluso en el momento más difícil, cuando la fractura y la operación lo alejaron de la competencia, él ya tenía una idea fija en la cabeza: volver a correr.
“La verdad que sí, desde el primer momento que me quebré sabía que iba a estar hoy arriba la moto”, afirmó. “La verdad que sí, desde el primer momento que me quebré sabía que iba a estar hoy arriba la moto”, afirmó.
Esa frase resume el espíritu con el que encaró la recuperación. No fue solo una vuelta a la competencia, sino la confirmación de una convicción que había sostenido incluso en los días más duros.
Un regreso con emoción y gratitud
El campeón también aprovechó para agradecer a quienes estuvieron cerca en este proceso. “Quiero agradecerle a SEA, a Cholito, a Amarelo, a Pablo en principal, mi entrenador, a Kevin Benavidez por hacer esto posible. La verdad que estoy muy feliz y vamos por más”, expresó.
En medio de la emoción, también hubo lugar para una mención familiar que pintó de cuerpo entero el momento que estaba viviendo. “Mi mamá, bueno, la verdad que está enojada, pero se la tiene que aguantar y la verdad que estoy muy feliz”, dijo con una sonrisa.
Así, en Jujuy, Santiago Frías volvió a dejar una imagen que excede al resultado deportivo: la de un campeón que, aun con dolor, eligió seguir adelante y volver a subirse a la moto.