Incidentes en el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro

El clásico del Norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro de Salta estuvo marcado por varios episodios de violencia antes, durante y después del partido disputado en el estadio 23 de Agosto. Uno de los hechos más graves ocurrió cuando el micro que trasladaba al plantel visitante fue atacado a pedradas mientras se dirigía a la cancha.

Deportes. Quién será el árbitro del clásico entre el Lobo y Gimnasia y Tiro

Deportes. Gimnasia de Jujuy empató con Gimnasia y Tiro en Salta y sigue puntero en la Primera Nacional

El incidente se registró aproximadamente una hora y media antes del inicio del encuentro, cuando un grupo de hinchas identificados como simpatizantes del Lobo jujeño arrojaron piedras contra el micro de Gimnasia y Tiro.

Como consecuencia del ataque, uno de los vidrios del vehículo habría recibido un impacto y el plantel salteño habría llegado al estadio con el colectivo dañado.

La tensión continuó durante el desarrollo del partido. Cerca del final del primer tiempo, simpatizantes de ambos equipos protagonizaron nuevos incidentes en sectores cercanos de las tribunas.

Los hinchas de Gimnasia y Tiro estaban ubicados en uno de los codos destinados habitualmente al público visitante, mientras que en una cabecera próxima se encontraba un grupo de simpatizantes del conjunto jujeño.

Pese a la separación física entre ambos sectores, las provocaciones fueron aumentando hasta que algunos hinchas comenzaron a trepar al alambrado.

Desde ambos lados de la estructura se produjeron amenazas y patadas, aunque el cercado impidió que se concretara un enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

Ante esta situación, intervino el personal policial y desde la voz del estadio se solicitó reiteradamente que los simpatizantes descendieran del alambrado para evitar que los incidentes pasaran a mayores.

Corridas y tensión después del clásico

Los episodios de violencia también se extendieron a las inmediaciones del estadio 23 de Agosto una vez finalizado el encuentro.

Según los reportes difundidos, se registraron corridas y momentos de tensión cuando los hinchas de Gimnasia y Tiro se dirigían hacia los colectivos que los trasladarían de regreso a Salta.

En redes sociales circularon videos que muestran la intervención de efectivos de la Policía de Jujuy durante la desconcentración de los simpatizantes visitantes. También surgieron cuestionamientos por el accionar de las fuerzas de seguridad.

Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro empataron 2 a 2

En lo deportivo, el clásico norteño terminó igualado 2 a 2 en el estadio 23 de Agosto.

Gimnasia de Jujuy había conseguido una ventaja de dos goles gracias a los tantos de Cosaro y Molina. Sin embargo, Gimnasia y Tiro reaccionó y logró empatar el encuentro con los goles de Rojas y Guanini.

De esta manera, el clásico terminó con reparto de puntos, aunque la jornada también quedó marcada por los incidentes de violencia que se registraron tanto dentro como fuera del estadio.