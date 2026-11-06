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6 de noviembre de 2026 - 08:46
Jujuy.

Cómo va a estar el tiempo el fin de semana en Jujuy tras el anuncio de alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un alerta amarilla por vientos para el sábado en distintas localidades de Jujuy. Qué pasará el fin de semana.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Alerta amarilla para la zona de los Valles&nbsp;

Alerta amarilla para la zona de los Valles 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó una actualización de su sistema de alertas para este viernes 6 de noviembre, en la que anticipó un alerta amarilla por vientos para el sábado 7 en distintos sectores de la provincia de Jujuy. El fenómeno está previsto para la mañana, mientras que para el domingo 8 no se observan alertas meteorológicas en las zonas comprendidas por el informe.

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El pronóstico oficial, emitido este viernes a las 6:10, permite conocer cómo se presentarán las condiciones meteorológicas durante el fin de semana y cuáles serán las localidades alcanzadas por la advertencia.

Alerta amarilla en Jujuy - Imagen creada con IA

Alerta amarilla en Jujuy - Imagen creada con IA

Alerta amarilla por vientos en Jujuy: cuándo y dónde rige

Según el mapa de alertas del SMN, la advertencia de nivel amarillo por viento está prevista para la mañana del sábado 7 de noviembre.

Las zonas comprendidas son El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

El nivel amarillo indica que la población debe mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de fenómenos que puedan generar inconvenientes en las actividades cotidianas.

De acuerdo con el gráfico oficial, la advertencia se concentra en una franja horaria del sábado y no se extiende a toda la jornada.

Cómo estará el tiempo el sábado y el domingo en Jujuy

Para el sábado 7 de noviembre, el SMN muestra condiciones de nivel verde durante gran parte del día en las localidades mencionadas. La excepción corresponde al viento, que presenta una franja amarilla durante la mañana.

En cuanto a tormentas, lluvias, nevadas, viento zonda, niebla, polvo, humo y ceniza volcánica, el organismo mantiene el nivel verde, sin alertas para esos fenómenos durante la jornada.

Por su parte, el domingo 8 de noviembre presenta un panorama diferente. Según la actualización oficial, todas las categorías meteorológicas permanecen en nivel verde, lo que significa que no se registran alertas para las zonas consultadas.

De esta manera, el principal fenómeno a tener en cuenta durante el fin de semana será el viento previsto para el sábado, mientras que el domingo no presenta advertencias meteorológicas en el informe.

Qué significa el alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional utiliza un sistema de colores para comunicar los niveles de alerta. El verde indica ausencia de alertas, mientras que el amarillo advierte sobre fenómenos que pueden tener capacidad de daño y generar riesgos de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Ante un alerta por vientos, se recomienda asegurar los objetos que puedan ser desplazados, evitar permanecer cerca de árboles o estructuras inestables y circular con precaución, especialmente en rutas y espacios abiertos.

Desde el organismo nacional se recomienda seguir las actualizaciones oficiales, ya que los niveles de alerta y los horarios pueden modificarse de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.

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