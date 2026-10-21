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21 de octubre de 2026 - 09:03
Jujuy.

Se mantiene la alerta amarilla: hasta cuándo sigue el calor en Jujuy

Jujuy sigue bajo alerta amarilla por viento, mientras el calor se hace sentir. ¿Hasta cuándo durarán el calor y qué se espera para el fin de semana?

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Se mantiene el alerta amarilla por vientos&nbsp;

Se mantiene el alerta amarilla por vientos 

El calor continuará durante los próximos días en Jujuy, con temperaturas que irán en aumento hasta el viernes ya que se mantiene el alerta amarilla. Según el pronóstico de Meteored, se esperan máximas de hasta 30°C en San Salvador de Jujuy, antes de un cambio importante en las condiciones del tiempo durante el fin de semana.

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Alerta amarilla por viento en Jujuy: qué zonas están afectadas

De acuerdo con la actualización del SMN emitida este miércoles 21 de octubre a las 6:12, la alerta amarilla alcanza a la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi.

En estas localidades, la advertencia por viento se concentra en la jornada del miércoles, especialmente durante las horas centrales del día.

En tanto, para la Cordillera de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques, la alerta amarilla se extiende durante los tres días: miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de octubre, principalmente en horas de la tarde.

La Puna de Susques también se encuentra bajo alerta amarilla por viento durante las tardes de las tres jornadas.

Según la escala del SMN, el nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Hasta cuándo seguirá el calor en San Salvador de Jujuy

El pronóstico de Meteored anticipa que las temperaturas continuarán subiendo en la capital jujeña durante los próximos días.

Para este miércoles 21 de octubre se espera una máxima de 27°C y una mínima de 8°C. El jueves 22, la temperatura ascenderá hasta los 28°C, con una mínima de 12°C.

El viernes 23 será el día más caluroso de la semana, con una temperatura máxima prevista de 30°C y una mínima de 14°C.

De esta manera, el calor se mantendrá hasta el viernes inclusive, mientras que a partir del sábado comenzará un marcado descenso de las temperaturas.

Lluvias y descenso de temperatura para el fin de semana

El cambio en las condiciones meteorológicas llegará el sábado 24 de octubre. Para esa jornada, Meteored pronostica una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 12°C, acompañadas por lluvias y una probabilidad de precipitaciones del 90%.

El domingo 25 continuará el descenso térmico, con una máxima de apenas 16°C, una mínima de 10°C y probabilidades de lluvias del 90%.

La tendencia se extenderá al inicio de la próxima semana. Para el lunes 26 se anuncian 14°C de máxima y 10°C de mínima, mientras que el martes 27 se esperan 16°C de máxima y 9°C de mínima, también con pronóstico de precipitaciones.

Así, Jujuy pasará de una jornada con 30°C el viernes a otra con una máxima de 16°C el domingo, lo que representa una caída de 14 grados en apenas dos días.

Ante este panorama, se recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente en las zonas afectadas por la alerta amarilla de viento.

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